Test des Apple iPad mini 2026: Neuer Preis und OLED-Display

Das Apple iPad mini 2026 bringt ein OLED-Display und den A20 Pro Chip, steigt aber im Preis auf bis zu 1299 Euro. Unser Test zu Leistung und Wert.

Das Apple iPad mini 2026 markiert einen klaren Wendepunkt in der kompakten Tablet-Sparte des Herstellers. Mit dem A20 Pro Prozessor und einem OLED-Display hebt das Gerät die bisherigen technischen Grenzen der Mini-Reihe auf. Der Einstieg in die neue Generation kostet jedoch deutlich mehr als seine Vorgänger, was die Kaufentscheidung für Verbraucher verändert.

Design und technische Spezifikationen des Modells

Apple hat das iPad mini 2026 in seiner äußeren Form leicht überarbeitet, obwohl die Breite und Höhe kaum vom Vorgängermodell abweichen. Das neue Gerät ist mit 5,4 Millimetern spürbar dünner als das vorherige Modell, das 8,1 Millimeter maß. Zudem reduziert sich das Gewicht auf 260 Gramm im Vergleich zu 292 Gramm beim Vorgänger.

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Der A20 Pro Chip bildet das technische Herzstück des neuen iPads. Dieser Prozessor kommt auch im iPhone 18 Pro und im iPhone Duo zum Einsatz. Während die kleineren Varianten mit 128 Gigabyte oder 256 Gigabyte Speicher über fünf Rechnerkerne verfügen, stecken im getesteten Modell mit 512 Gigabyte Speicher sechs Rechnerkerne. Die Grafikleistung besteht aus sieben Grafikkernen und zwei Superkernen.

Die Geschwindigkeitsmessungen zeigen, dass das iPad mini den Vorgänger klar hinter sich lässt. In puncto Tempo nähert es sich dem iPad Air mit M4-Chip an. Nur das iPad Pro mit M5-Prozessor bleibt weiterhin schneller. Wer viel Leistung für Spiele unterwegs benötigt, muss nicht zwingend die größte Variante wählen, da die kleineren Modelle ebenfalls ausreichend Power bieten.

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OLED-Display und Ausstattung der Hardware

Das auffälligste technische Merkmal des iPad mini 2026 ist das eingebaute OLED-Display. Diese Technologie war bisher exklusiv dem Topmodell iPad Pro vorbehalten. Bei OLED leuchten die einzelnen Pixel selbstständig, wodurch eine Hintergrundbeleuchtung wie bei LCD-Displays entfällt.

Der Test bestätigt, dass das Display mit extrem hohen Kontrasten überzeugt. Die maximale Helligkeit beträgt bis zu 998 Candela pro Quadratmeter. Die Farbwiedergabe wird als extrem genau beschrieben, was das Display zu einer echten Augenweide macht. Es ist in der Qualität klar besser als die Bildschirme der größeren Modelle iPad und iPad Air.

Ein Unterschied zu den teureren Modellen iPad Air und iPad Pro betrifft die verfügbaren Zubehöroptionen. Für das iPad mini 2026 bietet Apple keine Tastaturhülle an. Stattdessen steht nur die Smart Folio Hülle für 89 Euro zur Verfügung. Diese schützt das Display und lässt sich als Ständer zusammenfalten.

Für digitale Zeichnungen oder Notizen stehen zwei Stifte zur Verfügung. Der Apple Pencil USB-C kostet 89 Euro. Der Apple Pencil Pro ist mit 149 Euro teurer und bietet eine präzisere Stiftführung sowie zusätzliche Funktionen. Die Kopplung mit dem iPad mini erfolgt dabei einfach durch Auflegen.

Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit im Vergleich

Die Akkulaufzeit war bei älteren iPad mini Modellen ein kritischer Punkt, da sie hinter den größeren iPads zurückblieb. Das neue iPad mini 2026 schafft im Test bis zu 13 Stunden Laufzeit. Damit liegt es deutlich vor dem iPad Air und dem iPad Pro.

Das Schnellladen spielt eine weitere wichtige Rolle. Das Gerät unterstützt eine Ladegeschwindigkeit von bis zu 43 Watt. Der Akku ist bereits nach einer Stunde zu 80 Prozent wieder geladen. Diese Kombination aus langer Nutzungsdauer und schnellem Aufladen hebt das Gerät von der Konkurrenz ab.

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Preisentwicklung und Marktbedingungen

Der Einstiegspreis für das iPad mini 2026 beträgt 749 Euro. Zum Vergleich: Vor gut zwei Jahren lag der Preis beim Vorgänger noch bei 599 Euro. Die Preise für Speicherchips sind seit Ende 2024 drastisch gestiegen und haben sich teilweise verfünffacht. Dies ist der Hauptgrund für den deutlichen Preisanstieg.

Wer zusätzliche Speicheroptionen oder mobiles Internet benötigt, muss weitere Aufpreise in Kauf nehmen. Das getestete Modell mit 512 Gigabyte Speicher und 5G-Internet kostet 1299 Euro. Bei gleicher Speicherausstattung ist das iPad mini dennoch über 1000 Euro günstiger als das iPhone Duo.

Bewertung und Fazit des Tests

Das Apple iPad mini 2026 erhält als erstes Modell der kleinen iPad-Serie eine sehr gute Note. Die Kombination aus hohem Tempo, erstklassigem Display und langer Akkulaufzeit überzeugt im Test. Der deutlich angestiegene Preis bleibt jedoch ein Nachteil für potenzielle Käufer.

Für Nutzer, die viel Power für das Gaming unterwegs benötigen, lohnt sich ein Blick auf die kleineren Modelle. Diese bieten fast die gleiche Leistung wie die größte Variante, kosten aber weniger. Der Verzicht auf eine Tastaturhülle könnte für einige Nutzer ein Mangel sein.

Insgesamt setzt das iPad mini 2026 neue Maßstäbe in der Kategorie der kompakten Tablets. Die technischen Verbesserungen sind signifikant. Der Preis bleibt jedoch hoch, was die Entscheidung für den Kauf erschwert. Wer den Premium-Bereich sucht, findet hier eine starke Alternative zu größeren iPads.