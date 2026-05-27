Test: Sonnenschutz-Systeme für Kinder im Auto

BILD hat zehn Sonnenschutz-Systeme getestet, um herauszufinden, welches System die Hitze draußen hält und im Praxiseinsatz tatsächlich überzeugt.

Damit es auf den hinteren Plätzen für Kinder schön kühl bleibt, sind Sonnenschutz-Systeme zum Nachrüsten eine beliebte Wahl. Aber welcher Schutz hält wirklich, was er verspricht?

Wir haben zehn Varianten für Sie getestet. Sommerliche Hitze im Auto bedeutet oft Stress pur – besonders für Kinder auf der Rückbank, die der direkten Sonneneinstrahlung meist schutzlos ausgeliefert sind. Da Standardlösungen wie getönte Scheiben häufig nicht genügen oder gar nicht vorhanden sind, greifen viele Autofahrer zu nachrüstbarem Sonnenschutz. Vom einfachen Saugnapf-Modell bis zum passgenauen Magnet-Vorhang: BILD hat getestet, welches System die Hitze draußen hält und im Praxiseinsatz tatsächlich überzeugt





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