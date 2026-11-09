Testen Sie trockenes Brennholz vor der Nutzung

Erfahren Sie, wie Sie mit Spülmittel oder Feuchtemessgerät prüfen, ob Holz bereit ist. Vermeiden Sie Ruß und steigern Sie die Heizkraft Ihres Kaminofens.

Ein kribbelndes Kaminfeuer sorgt im Winter für Gemütlichkeit, doch die Wahl des richtigen Holzes ist entscheidend für eine sichere und effiziente Verbrennung. Feuchtes oder unsachgemäß gelagertes Brennholz senkt die Heizleistung erheblich und führt zu vermehrter Rauchentwicklung sowie schädlichen Ablagerungen in der Feuerstätte. Mit einem simplen Trick lässt sich der Trockenheitsgrad schnell überprüfen.

Warum trockenes Holz unverzichtbar ist

Frisch geschlagenes Holz darf nicht direkt in den Kamin gegeben werden, da es noch einen zu hohen Wasseranteil enthält. Der Trocknungsprozess dauert abhängig von der Holzart, der Scheitgröße und den Lagerbedingungen zwischen einem und zwei Jahren. Erst wenn das Holz eine Restfeuchte von maximal zwanzig Prozent erreicht, ist es für die Verbrennung geeignet. Ist der Wassergehalt höher, brennt das Material schlechter, erzeugt weniger Wärme und produziert mehr Ruß.

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Prüfung mit Feuchtemessgerät oder Spülmittel

Ob ein Scheit ausreichend trocken ist, lässt sich oft nicht von außen erkennen. Eine zuverlässige Methode ist das Aufspalten eines Scheits und die Messung im Inneren. Noch genauer sind Ergebnisse, wenn mehrere Scheite aus verschiedenen Bereichen des Stapels geprüft werden. Wer kein Messgerät besitzt, kann ein Haushaltsmittel nutzen. Dazu wird Spülmittel auf einer Seite des Scheits verrieben und das Holz auf der anderen Seite kräftig angepustet. Entsteht an der Spülmittel-Seite Schaum, ist das Holz bereit für den Ofen. Der Rest wird einfach abgewischt.

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Korrekte Lagerung schützt vor Nässe

Die Lagerung spielt eine große Rolle für die Qualität des Holzes. Es sollte an einem trockenen, luftigen und vor Regen geschützten Ort stehen. Zwischen den Scheiten muss Luft zirkulieren können, und auch zum Boden sowie zur Rückwand ist ein ausreichender Abstand einzuhalten. Schnee und Kälte können das Material anfeuchten, weshalb eine dicht anliegende Plastikplane ungeeignet ist. Sie verhindert die Luftzirkulation und führt zu Feuchtigkeitsstau unter der Plane. Eine durchlässige Abdeckung ist die bessere Wahl.

Schutz für Tiere und rechtliche Regeln

Bevor das Brennholz verbrannt wird, sollte geprüft werden, ob sich kleine Tiere wie Fledermäuse oder Igel eingenistet haben. Fledermäuse suchen im Winter gerne Spalten und Hohlräume auf. Zudem dürfen Waldreste nicht einfach mitgenommen werden. Für das Sammeln ist oft ein Leseschein der Gemeinde oder des Forstamts erforderlich. In der Regel ist nur abgestorbenes Holz erlaubt, das bereits auf dem Boden liegt. Das Fällen von Bäumen oder das Abschneiden von Ästen ist tabu. Da die Regeln regional variieren, sollte vorab klargestellt werden.