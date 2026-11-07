Testsieger Ninja Luxe Café Mini ES301EU: Smarter Siebträger mit automatischer Waage

Der stern kürt die Ninja Luxe Café Mini ES301EU am 14. Oktober 2026 zum Testsieger. Die Maschine kombiniert ein integriertes Mahlwerk und eine Waage mit manueller Bedienung für perfekten Espresso.

Am 14. Oktober 2026 hat das deutsche Magazin stern die Ninja Luxe Café Mini ES301EU als Testsieger eines Vergleichs von vier Siebträgermaschine n gekürt. Die Bewertung der Jury fiel dabei klar aus, da insbesondere die Qualität des Espresso, die zahlreichen Einstellmöglichkeiten und die umfangreiche Ausstattung die Konkurrenz hinter sich ließen. Die Maschine aus dem Hause Ninja positioniert sich dabei in einer interessanten Nische, da sie einen Teil der Kaffeezubereitung automatisiert, ohne dabei den Charakter einer vollautomatischen Maschine zu verlieren. Nutzer erhalten so die Kontrolle über den Brühprozess, benötigen jedoch nicht die komplexe Handhabung eines klassischen Einsteigergeräts.

Technologie und Automatisierung im Detail

Die Ninja Luxe Café Mini ES301EU unterscheidet sich durch ihre Barista-Assist-Technologie von herkömmlichen Geräten. Ein integriertes Mahlwerk und eine digitale Waage unterstützen den Benutzer bei den kritischsten Schritten der Kaffeezubereitung. Die Technologie empfiehlt einen passenden Mahlgrad für die verwendeten Bohnen und dosiert die benötigte Kaffeemenge automatisch. Dieser Ansatz entlastet den Nutzer von der oft mühsamen Suche nach dem richtigen Mahlgrad, der sonst manuell angepasst werden muss. Trotz dieser Hilfen bleibt das Verdichten des Kaffeemehls im Siebträger, das sogenannte Tampen, eine reine Handarbeit.

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Dieser manuelle Schritt markiert den wesentlichen Unterschied zu vollautomatischen Maschinen, bei denen die Maschine jeden Vorgang steuert. Die Barista-Assist-Technologie übernimmt die Vorbereitung, während der Benutzer den Einfluss auf die eigentliche Extraktion behält. Diese Balance ermöglicht es, das Kaffeemehl an unterschiedliche Bohnensorten und Getränkevarianten anzupassen. Die Maschine liefert die Empfehlung, der Anwender stellt den Mahlgrad dann selbst ein und führt den Tamp-Vorgang durch. Somit wird die Einstiegshürde gesenkt, ohne die kreative Freiheit beim Barista-Handwerk einzuschränken.

Vielseitige Brühoptionen und Design

Neben der Espresso-Zubereitung kann die 2-in-1-Maschine auch größere Tassen mit normalem Kaffee brühen. Die Over-Ice-Funktion ermöglicht die Zubereitung von Kaffee für Getränke mit Eiswürfeln, wobei der Kaffee weiterhin heiß gebrüht wird. Ein echter Cold Brew entsteht durch diesen Prozess nicht, da die Extraktionstemperatur hoch bleibt. Diese Vielseitigkeit bietet einen handfesten Vorteil für Haushalte, in denen morgens eine große Tasse Kaffee und nachmittags ein konzentrierter Espresso gewünscht sind.

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Die Ninja Luxe Café Mini ES301EU ist gegenüber der größeren Luxe Café Pro um rund 30 Prozent verkleinert worden. Die kompakten Abmessungen betragen etwa 31 Zentimeter in der Breite, 34 Zentimeter in der Höhe und 26 Zentimeter in der Tiefe. Trotz der geringeren Dimensionen sind sowohl das Mahlwerk als auch die Waage bereits fest eingebaut. Der Bohnenbehälter fasst 250 Gramm, während der Wassertank ein Volumen von 1,3 Liter aufweist. Gerade auf kleineren Küchenarbeitsplatten macht dieser Platzbedarf einen entscheidenden Unterschied, da keine zusätzliche Kaffeemühle untergebracht werden muss.

Marktpreis und Verbraucherinteresse

Laut dem Geizhals-Preisverlauf erreicht die ES301EU erstmals seit ihrem Marktstart einen neuen Rekordpreis. Diese Preisentwicklung spiegelt das gestiegene Interesse der Verbraucher an dieser Geräteklasse wider. Auf Amazon wurde die Maschine im vergangenen Monat zudem mehr als 50 Mal gekauft. Die hohe Nachfrage korreliert mit dem positiven Testergebnis des stern-Magazins. Viele Käufer suchen nach einer Lösung, die Kompromisse bei der Qualität vermeidet, aber weniger Platz als traditionelle Sets beansprucht.

Die Ausstattung umfasst eine manuelle Dampfdüse, die Kuhmilch und geeignete pflanzliche Alternativen aufschäumt. Die Konsistenz des Milchschaums lässt sich dabei selbst beeinflussen. Für einen Flat White wird feiner Mikroschaum benötigt, während ein Cappuccino eine andere Milchtextur verträgt. Anders als bei den größeren Modellen der Luxe-Café-Reihe mit automatischem Milchsystem muss die Dampfdüse von Hand geführt werden. Wer diese Technik noch nicht beherrscht, benötigt etwas Übung, kann danach aber gezielt mit der Schaummenge arbeiten.

Testergebnisse und Wettbewerbsanalyse

Im stern-Vergleich überzeugte die Ninja nicht nur bei der Espresso-Zubereitung, sondern auch bei der Herstellung von normalem Kaffee und Milchgetränken. Ein Espresso benötigte im Test rund 30 Sekunden, ein kleiner Kaffee etwa eineinhalb Minuten. Die Maschine setzte sich dabei klar gegen Modelle von De'Longhi, Smeg und Grundig durch. Diese Hersteller sind im Segment der Siebträgermaschinen etabliert, konnten jedoch in diesem direkten Vergleich die smarten Funktionen der Ninja nicht übertreffen.

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Nicht alle Bedienelemente waren im Test sofort selbsterklärend. Bei der Bedienung gab es eine gewisse Eingewöhnungsphase, und beim Einsetzen des Siebträgers musste die Maschine gelegentlich festgehalten werden. Dennoch fiel das Gesamturteil positiv aus. Die Entscheidung zwischen der regulären Mini ES301EU und der Mini Plus hängt weniger von der Espressozubereitung ab, sondern vom gewünschten Komfort bei Milchgetränken. Die Mini ES301EU deckt wichtige Funktionen wie Mahlwerk und Waage ab und ist damit auch für Einsteiger eine sinnvolle Wahl.