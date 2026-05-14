Testspiel Deutschland - Dänemark

Die deutschen Handballer treffen am Freitag im Rahmen eines Testspiels auf Europa- und Weltmeister Dänemark. Das Match läuft live und kostenlos auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Livestream. Nach der starken Performance bei der EM 2026 blickt das DHB-Team hoffnungsfroh auf den neuen Zyklus.

Die deutschen Handball er treffen am Freitag im Rahmen eines Testspiel s auf Europa- und Weltmeister Dänemark . Das Match läuft live und kostenlos auf ProSieben und im kostenlosen Joyn -Livestream. 13. bis 31.

Januar auf ProSieben, Sat.1 und Joyn. Nach der starken Performance bei der EM 2026 blickt das DHB-Team hoffnungsfroh auf den neuen Zyklus. Zwar erwiesen sich die Dänen im EM-Finale 2026 (27:34) als zu stark für Deutschland, jedoch befindet sich das Team auf einem vielversprechenden Weg. Nach zwei Testspielen im März gegen Ägypten trifft man nun erneut auf Final-Gegner Dänemark.

Am Freitag steigt das erste Match in Kopenhagen (ab 19 Uhr live auf ProSieben und Zwei Tage später steht man sich in der Lanxess-Arena in Köln erneut gegenüber (ab 15 Uhr live auf ProSieben und





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