Welche In-Ear-Kopfhörer schlagen Apple? Wir vergleichen Testsieger, Preis-Leistung und Alternativen wie JBL, LG und Sony für optimalen Sound und Akkulaufzeit.

JBL Tour Pro 3 erhalten als Topmodell die Bestnote 1,0 im aktuellen Vergleich. Mit einem Preis von rund 220 Euro zum Stand August 2026 positionieren sich diese Kopfhörer deutlich über den meisten Konkurrenten, bieten dafür aber ein überlegenes Gesamterlebnis. Die Tests bestätigen, dass die AirPods längst nicht mehr automatisch die Spitze der In-Ear-Klasse dominieren, während andere Hersteller mit attraktiven Alternativen aufwarten.

Der entscheidende Vorteil der JBL-Tour-Pro-3-Modelle liegt in ihrer klanglichen Leistung. Sie spielen druckvoller und liefern saubere Bässe, die zu keinem Zeitpunkt wummern oder übersteuern. Zudem punkten die Kopfhörer durch eine innovative Ladestation, die mit einem Touch-Display ausgestattet ist und die manuelle Bedienung deutlich vereinfacht. Diese Kombination aus exzellentem Sound und fortschrittlicher Hardware rechtfertigt den höheren Preis für anspruchsvolle Hörer.

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Praxis-Performance und Akkulaufzeiten im Vergleich

Bei der Laufzeit erreichen die JBL Tour Pro 3 knapp acht Stunden. Dieser Wert liegt zwar etwas unter der Laufzeit der AirPods Pro 3, ist aber dennoch als stark zu bewerten. Die Apple AirPods Pro 3 gelten als die derzeit besten Kopfhörer von Apple, bieten hervorragendes Noise-Cancelling und tollen Klang. Für die absolute Spitze im Gesamtfeld reichen sie jedoch nicht aus, da die Konkurrenz aus Kalifornien technisch nicht ganz mithalten kann.

Eine starke und günstigere Alternative stellt der LG Tone Free T90S dar. Dieser Model bietet einen sauberen und ausgewogenen Sound sowie Extras wie Dolby-Atmos-Raumklang. Beim aktiven Noise-Cancelling erreichen die LG-Stöpsel zwar nicht ganz das Niveau der AirPods Pro 3, unterdrücken störende Umgebungsgeräusche aber dennoch effektiv. Im Test lieferten sie einen klaren Klang, der sich gut mit dem High-End-Segment messen lassen kann.

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Entscheidender Faktor: Die Laufzeit der Kopfhörer

Ein entscheidender Vorteil der LG Tone Free T90S ist ihre Akkulaufzeit. Mit aktiviertem ANC spielen sie mehr als 10 Stunden durch. Damit schlagen sie die AirPods Pro und sind dabei sogar mehr als 100 Euro günstiger. Dieser Aspekt macht sie besonders für Nutzer attraktiv, die lange Wege ohne Lademöglichkeit zurücklegen. Die Balance aus Preis, Leistung und Laufzeit ist hier hervorragend.

Zusätzlich verfügt das Lade-Case der JBL-Tour-Pro-3-Modelle über eine Auracast-Funktion. Die Schatulle kann über das mitgelieferte Adapterkabel an den Kopfhöreranschluss im Flugzeug angeschlossen werden. Das Audiosignal wird dann kabellos an kompatible Kopfhörer weitergegeben. Diese praktische Funktion macht die Schatulle zu einem vielseitigen Sender, der die Nutzung in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Büro erheblich erleichtert.

Testmethodik: Objektive Messwerte und subjektive Eindrücke

Beim BILD-Kaufberater prüfen mehrere Testpersonen die Kopfhörer unabhängig voneinander. Sie führen Hörtests durch und bewerten sowohl Auffälligkeiten als auch positive Eindrücke. Für die Laufzeitmessung nutzen die Redakteure ein Android-Smartphone mit der App MacDroid, um Koppelungs- und Entkopplungszeitpunkte exakt zu erfassen. Die Kopfhörer laufen bei normaler Hörlautstärke leer, während das Smartphone die Zeit misst.

Nach dem Entladen legen die Tester die Kopfhörer für zehn Minuten ins Lade-Etui. Eine weitere Messung prüft, wie schnell die Kopfhörer wieder einsatzbereit sind. Die Gesamtnote basiert nicht nur auf subjektiven Eindrücken, sondern auch auf festen Messwerten. Erfasst werden Gummidichtungen, Schutzklasse, Größe und Gewicht der Box. Auch die Handhabung beim Entnehmen der Stöpsel fließt in die Bewertung ein.

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Kritik an Nachahmern und Sport-Tipps

Erfolgreiche Modelle rufen Nachahmer auf den Plan, die oft die Optik kopieren, aber beim Sound enttäuschen. Der Test der SyPods Pro zeigt, dass Stimmen nasal verfälskt klingen und die Akkulaufzeit mit rund vier Stunden mager ausfällt. Ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten die rund doppelt so teuren Sony WF-C500, die mit solider Technik überzeugen. Für sportliche Aktivitäten eignen sich die JBL Reflect Aero TWS dank ihres sicheren Sitzes besonders gut.