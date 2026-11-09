Teuerste Star-Wars-Figuren: Rekordpreise bei Auktionen

Star-Wars-Sammler zahlen Millionen: Von seltenen Prototypen bis zu Bootleg-Figuren erfahren Sie alles über die teuersten Actionfiguren der Galaxis und ihre Rekordwerte.

Der Markt für alte Star-Wars-Aktionfiguren hat sich zu einer ernsthaften Anlageklasse entwickelt, bei der sich Sammler und Investoren mit Summen auseinandersetzen, die eher an Kunstauktionen als an Spielzeugverkäufe erinnern. Während die meisten historischen Actionfiguren aus den späten 1970er und frühen 1980er Jahren noch erschwingliche Preise erzielen, dominieren extrem seltene Varianten die Spitzendaten. Faktoren wie die Produktionsgeschichte, der Zustand der Verpackung und die Seltenheit der Veröffentlichung sind dabei entscheidend für den Marktwert, wobei bestimmte Exemplare heute astronomische Summen erreichen.

Seltene Varianten treiben Preise in die Höhe

Die Yak Face Figur aus der Power-of-the-Force-Reihe von 1985 gilt als einer der ungewöhnlichsten Fälle in der Sammlerszene. Der Charakter, der in Die Rückkehr der Jedi-Ritter vorkommt, wurde in den USA niemals regulär im Handel verkauft, sondern primär in Kanada und Europa distribuiert. Diese exklusive Verfügbarkeit macht originalverpackte Exemplare der kanadischen Version zu einem hochbegehrten Sammlerstück. Im Mai 2025 erzielte eine solche kanadische Yak Face Figur bei Hake's Auctions einen signifikanten Preis, der die enorme Nachfrage nach dieser spezifischen regionalen Variante unterstreicht.

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Bootlegs und regionale Exklusionen

Ein weiterer interessanter Aspekt des Marktes sind illegale oder nicht-kanalisierte Produktionen, wie etwa eine ungarische Bootleg-Version der Boba-Fett-Figur aus der Ära von Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Solche unkonventionellen Varianten finden bei spezialisierten Sammlern oft höhere Interesse als offizielle Produkte. Ein Exemplar mit der Bewertung AFA Qualified 85 wurde im März 2026 versteigert, was zeigt, dass auch Fälschungen oder Nebenprodukte einen erheblichen Sammlerwert besitzen können, sofern sie gut erhalten sind.

Ebenso exklusiv ist die Vlix Figur, die aus der Zeichentrickserie Star Wars: Droids stammt und ausschließlich in Brasilien produziert wurde. Da die geplante zweite Figurenwelle in den USA nie verwirklicht wurde, zählt Vlix heute zu den seltensten regulär veröffentlichten Star-Wars-Aktionfiguren überhaupt. Besonders gut erhaltene Exemplare dieser Figur erzielen Werte in einem vierstelligen Bereich, da sie für viele Fans der Serie kaum bekannt sind und somit eine Nische für Experten darstellen.

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Prototypen und frühe Lichtschwert-Konstruktionen

Obi-Wan Kenobi gehört zu den teuersten Star-Wars-Figuren, wobei hier die frühe Lichtschwert-Konstruktion von Kenner aus dem Jahr 1978 den Hauptwert treibt. Bei einer Auktion im Januar 2025 erzielte eine solche Figur einen beachtlichen Preis, der die Wertschätzung für die mechanischen Innovationen der frühen Jahre widerspiegelt. Darth Vader folgt diesem Trend, wobei eine frühe Version mit einem zweistufig ausziehbaren Lichtschwert besonders begehrt ist. Das versteinerte Exemplar aus dem Jahr 1978 brachte bei Hake's Auctions einen hohen Erlös, da die aufwendige Mechanik schnell wieder eingestellt wurde.

Luke Skywalker ist ein weiterer Spitzenreiter auf dem Sammlermarkt, insbesondere mit der frühen Kenner-Version, die ein sogenanntes Double-Telescoping-Lichtschwert besitzt. Die komplexen mechanischen Teile dieser Ausführung wurden schnell aus der Produktion genommen, was sie zu einem extrem seltenen Fund macht. Ein originalverpacktes Exemplar dieser speziellen Luke-Skywalker-Figur wurde im August 2025 für eine beträchtliche Summe versteigert, da Sammler heute enorme Beträge für diese frühen, mechanisch anspruchsvollen Designs zahlen.

Der Boba-Fett-Rekord und zukünftige Entwicklungen

Der absolute Rekordhalter ist eine handbemalte Boba-Fett-Prototypfigur, die ursprünglich für eine Promo-Aktion gedacht war und nie regulär verkauft wurde. Diese Figur hält den Titel der teuersten jemals versteigerten Star-Wars-Aktionfigur. Sie wurde am 18. August 2024 bei Goldin Auctions für einen historischen Preis verkauft. Kenner plante ursprünglich einen funktionierenden Raketenrucksack für diese Figur, verwwarf das Konzept jedoch aus Sicherheitsgründen, was dazu führte, dass nur noch wenige dieser Prototypen existieren.

Die D23 2024 Highlights zeigten, dass das Interesse an Disney- und Star-Wars-Sammlerstücken weiter anhält. Der Markt für diese historischen Objekte bleibt volatil, aber langfristig sind extrem seltene und gut erhaltene Exemplare der späten 1970er Jahre weiterhin gefragte Güter. Sammler müssen dabei stets bedenken, dass die genannten Rekordpreise nur für spezifische, oft originalverpackte und zertifizierte Exemplare gelten. Herkömmliche, unverpackte Figuren derselben Charaktere sind nicht automatisch ähnlich viel wert, was die Bedeutung des Zustands und der Provenienz für die Investitionssicherheit unterstreicht.