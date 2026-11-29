Die besten Beifahrer sagen während der Fahrt oft kein Wort. Auf manche elektronische Helfer wollt ihr im Auto aber trotzdem nicht verzichten, denn...

Die besten Beifahrer sagen während der Fahrt oft kein Wort. Auf manche elektronische Helfer wollt ihr im Auto aber trotzdem nicht verzichten, denn sie warnen euch vor Gefahren auf der Strecke und können euch vor teuren Strafzetteln bewahren.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Manche elektronischen Helfer wollt ihr im Auto aber trotzdem nicht mehr missen, denn sie warnen euch vor Gefahren und können teure Strafzettel verhindern.

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Wenn ihr viel und gerne mit dem Auto unterwegs seid, dann seid ihr regelmäßig Gefahren ausgesetzt. Seien es Störungen auf der Straße, Unfälle oder ganz einfach Blitzer. Wollt ihr besser informiert sein, was auf eurer Strecke passiert, könnt ihr euch aktuell elektronische Beifahrer günstiger holen:Geräte dieser Art funktionieren als eine Art Fernbedienung für eine spezialisierte App auf dem Smartphone. Im Auto platziert, verbinden sie sich per Bluetooth automatisch mit dem Handy und nutzen dessen GPS- und Internetverbindung.