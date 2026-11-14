Teure handgemachte Croissants in Berlin: Warum Oleg Cherednychenko 6,80 Euro pro Stück verlangt

Oleg Cherednychenko verkauft in seinem Café Tobi in Berlin handgemachte Croissants für 6,80 Euro. Hinter dem hohen Preis stehen intensive Laminierung, hohe Personalkosten von 18 Euro pro Stunde und steigende Mindestlöhne in der Bäckerbranche.

Der Inhaber Oleg Cherednychenko betreibt das Café Tobi in Berlin seit einem Jahr gemeinsam mit seiner Ehefrau Hanna Nenno. Das lokale Backwarenangebot umfasst französische Spezialitäten, wobei die herzhaft belegten Croissants mit 6,80 Euro pro Stück einen besonders hohen Preis aufweisen. Cherednychenko verweist auf die exklusive Qualität seiner Produkte und betont, dass er und seine Frau das Unternehmen 2022 aus der Ukraine nach Deutschland gebracht haben. Seitdem steuern sie alle Geschäftsabläufe selbst, was sich deutlich in der Zusammensetzung der Endpreise widerspiegelt.

Manuelle Herstellung und teure Zutaten bestimmen den Preis

Die Grund für den hohen Verkaufspreis liegt in der aufwendigen handwerklichen Fertigung und der Qualität der verwendeten Rohstoffe. Cherednychenko nutzt ausschließlich frische, ungefrorene Zutaten, darunter spezifisches Mehl aus Frankreich und Croissant-Butter von der deutschen Firma Hoche Butter. Die Vorbereitung des Teigs ist ein zeitintensiver Prozess, der fast zwei Tage dauert. Ein zentraler Schritt dabei ist das sogenannte Laminieren, auch Tourieren genannt, bei dem zwölf Schichten aus Teig und Butter erzeugt werden müssen.

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Um die typisch blättrige Struktur und eine knusprige Kruste zu garantieren, muss diese Schichtenfolge besonders gleichmäßig ausgeführt werden. Zwischen den einzelnen Arbeitsschritten muss der Teig lange ruhen, um sich zu entspannen. Neben dem Teig werden auch viele Beläge wie Aufstriche hausgemacht. Diese manuelle Intensität führt dazu, dass der Aufwand für ein einzelnes Stück den Standard industrieller Backwaren weit übertrifft, was die Kostenstruktur grundlegend verändert.

Personalkosten als primärer Preistreiber im Handwerk

Ne neben den Zutaten und dem Herstellungsprozess spielen die hohen Lohnkosten die dominierende Rolle bei der Preisfindung. Cherednychenko beschäftigt insgesamt zwölf Mitarbeiter, die etwa 18 Euro pro Stunde verdienen. Laut Angaben des Inhabers entstehen bis zu 40 Prozent des Croissant-Preises allein durch diese hohen Personalkosten. Hinzu kommen erhebliche Ausgaben für Miete und Energie, die das finanzielle Gleichgewicht des Cafés beeinflussen. Die Kombination aus Fachkraftlöhnen und Betriebskosten treibt die Margen auf ein Niveau, das für Kunden überraschend hoch sein kann.

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Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks bestätigt diese Analyse. Ein Sprecher des Verbands teilt mit, dass Personalkosten in einem typischen Bäckereibetrieb etwa 40 bis 50 Prozent der Gesamtkosten ausmachen. Der genaue Anteil variiere jedoch je nach Größe des Betriebs, dem spezifischen Herstellungskonzept und dem Standort. Die Kosten für Zutaten wie Butter und Mehl würden die Backwarenpreise nur teilweise erklären. Zusätzliche Ausgaben für Maschinenwartung, Verpackung und Logistik kämen hinzu, was die komplexe Preisbildung weiter verdeutlicht.

Einflüsse des gesetzlichen Mindestlohns und steigender Mieten

Die Branche muss sich zudem mit strukturellen Kostentreibern auseinandersetzen, die durch gesetzliche Vorgaben und den Wohnungsmarkt verursacht werden. Der gesetzliche Mindestlohn liegt aktuell bei 13,90 Euro pro Stunde und soll im Januar 2027 auf 14,60 Euro steigen. Diese Anhebungen lösen einen sogenannten Spillover-Effekt aus, der angrenzende Lohngruppen beeinflusst. Steigen die Löhne ungelernter Kräfte, muss der Abstand zu den Gehältern ausgebildeter Bäcker erhalten bleiben, was Betriebe zu weiteren Lohnerhöhungen zwingen kann.

Passen die Betriebe ihre Preise nicht an, gehen die höheren Löhne zulasten der Gewinnmarge. Dies betrifft das personalintensive Bäckerhandwerk besonders stark. Auch die Mietpreise sind in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Laut Daten des Deutschen Gewerkschaftsbundes lagen die Mieten in Berlin im Jahr 2016 im Mittel bei 8,93 Euro pro Quadratmeter. Diese versteckten Kosten für Sitzplätze, Service und den Betrieb der Gasträume werden häufig unterschätzt, erhöhen aber den Druck auf die Preisgestaltung weiter.

Kundenresonanz und Expansion des Unternehmens

Trotz der hohen Preise bleibt die Kundenresonanz im Café Tobi positiv. Die Bäckerei setzt vor allem auf Kundschaft aus der Nachbarschaft, inklusive einiger Stammkunden. Auch Menschen aus der Ukraine, die Oleg Cherednychenko unterstützen möchten, besuchen regelmäßig das Geschäft. Am Wochenende ziehen die Produkte durch Werbung auf Instagram viele junge Menschen aus anderen Bezirken an, um die Gebäcke zu probieren. Cherednychenko gibt an, Beschwerden wegen des hohen Preises noch nicht gehört zu haben.

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Das positive Geschäftsentwicklung zeigt sich auch in der Unternehmensstrategie. Vor kurzem hat Oleg Cherednychenko eine zweite Bäckerei im Berliner Stadtteil Friedrichshain eröffnet. Er vermutet, dass das aktuelle Preisniveau in Berlin für Spezialitäten-Backwaren nichts Ungewöhnliches mehr ist. Die Kombination aus hochwertiger Handarbeit, fairen Löhnen und exklusiven Zutaten rechtfertigt für das Team den Weg zu Premium-Preisen, während die Nachfrage durch lokale und digitale Reichweite stabil bleibt.