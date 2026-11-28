Von Castlevania Chronicles bis Suikoden II: Entdecken Sie die wertvollsten PlayStation-1-Spiele und erfahren Sie, warum Sammler Millionenbeträge zahlen.

Die ursprüngliche PlayStation, die Sony Mitte der 1990er Jahre auf den Markt brachte, gilt bis heute als eines der beliebtesten und einflussreichsten Spielesysteme der Geschichte. Titel wie Resident Evil, Metal Gear Solid, Tomb Raider und Silent Hill prägten eine ganze Generation von Spielern und etablierten die Konsole als echten Kultstatus. Während diese Spiele früher oft nur zum Vergnügen gespielt wurden, haben sie sich in der heutigen Zeit zu finanziellen Wertschatzen entwickelt, die es in sich haben. Bestimmte Klassiker aus der Anfangszeit der 3D-Ära können heute mehrere hundert oder sogar tausende Euro kosten, was sie für Investoren und Nerds gleichermaßen interessant macht.

Sammlermarkt: Seltene Titel zahlen sich aus

Auf dem heutigen Sammlermarkt erzielen vor allem eingeschweißte oder vollständig erhaltene Versionen absurde Preise, während der Zustand des Spiels eine massive Rolle für den aktuellen Marktwert spielt. Lose Discs sind häufig deutlich günstiger zu bekommen als komplette Versionen, die noch die originale Hülle und die Anleitung enthalten, oder sogar fabrikneue Exemplare. Besonders Nischentitel mit einer kleinen Auflage, die zu ihrer Entstehungszeit kaum verkauft wurden, sind heute für Sammler äußerst spannend. Die jeweilige Region, ob PAL, NTSC-US oder die japanische JP-Fassung, kann den Preis ebenfalls stark variieren, da manche limitierte Editionen nur in sehr geringen Stückzahlen veröffentlicht wurden.

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Castlevania Chronicles: Der Wert liegt in der Seltenheit

Castlevania Chronicles wird nicht nur als einer der wertvollsten Titel aller Zeiten betrachtet, sondern auch als wichtiger Meilenstein für das gesamte Action-Genre. Der Titel definierte die Castlevania-Reihe komplett neu und legte gemeinsam mit Metroid den Grundstein für das heute extrem beliebte "Metroidvania"-Genre. Sowohl die normale PAL-Version als auch die deutlich seltenere Limited Edition erzielen heute enorme Preise. Vor allem versiegelte Exemplare der Limited Edition sind kaum noch zu finden und wechseln nur äußerst selten den Besitzer. Genau deshalb schießen die Preise für diese Versionen inzwischen auf mehrere tausend Euro hoch, wobei die Limited Edition ca. 2.000 Euro und die Standardversion ca. 602 Euro kosten kann.

Suikoden II: Ein gefragter JRPG-Klassiker

Suikoden II gehört zu den gefragtesten Japanischen Rollenspielen (JRPGs) auf der PlayStation 1 und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Sammlerliebling entwickelt. Während das Spiel zum Releasezeitpunkt eher ein Geheimtipp für Hardcore-RPG-Fans war, gilt es heute für viele Spieler, besonders außerhalb Japans, als ein absolutes Highlight. In Nordamerika erschienen deutlich weniger Kopien als von vielen anderen Konami-RPGs dieser Zeit, weshalb vor allem NTSC-Versionen extrem teuer gehandelt werden. Auch die PAL-Fassung ist inzwischen alles andere als günstig, insbesondere wenn sie sich in einem guten Zustand befindet oder sogar noch versiegelt ist.

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Silent Hill 1: Fundament einer Horror-Ikone

Der originale PlayStation-Titel Silent Hill ist bis heute ein absolutes Kultobjekt unter Sammlern und legte den Grundstein für die gesamte Reihe, obwohl Silent Hill 2 später noch berühmter wurde. Viele der originalen Spielmedien gingen damals schnell kaputt, weshalb komplette Exemplare mit intakter Hülle und Anleitung immer seltener werden. Versiegelte Kopien erzielen deshalb heute Preise von mehreren hundert Euro, da der gute Erhaltungszustand bei diesem fragilen Medium einen enormen Unterschied macht. Diese Spiele haben sich von einfachen Unterhaltungsprodukten zu begehrenwerten Objekten gewandelt, die von der Community mit großem Respekt behandelt werden.

Weitere Nischentitel: Tron Bonne und Clock Tower

Beyond Good & Evil Spin-offs wie das Spiel, das Tron Bonne in den Mittelpunkt stellte, setzten auf eine Mischung aus Action, Adventure und Minispielen, ein Konzept, das damals kaum Käufer fand. Ein großes Problem für das Spiel war der Release-Zeitraum im Jahr 2000, als die PlayStation 2 bereits vor der Tür stand und viele Spieler das Interesse an neuen PS1-Titeln verloren hatten. Ähnlich verhält es sich bei Clock Tower, das Point-and-Click-Gameplay mit Survival-Horror kombiniert und die Flucht vor dem psychopathischen Killer "Scissorman" zeigt. Diese Version entwickelte sich über die Jahre zu einem gefragten Sammlerstück, da die Reihe nie ein großer Mainstream-Hit war und sich vergleichsweise schlecht verkaufte. Gut erhaltene Exemplare sind inzwischen rar, und besonders Horror-Fans sowie Retro-Sammler sorgen bis heute für eine stabile Nachfrage auf dem Markt.