Teutenberg holt weitere Silbermedaille bei Bahnrad-WM

Tim Torn Teutenberg gewinnt nach zwei Goldmedaillen im Omnium und Ausscheidungsfahren weitere Silber im Zweier-Mannschaftsfahren bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Apeldoorn.

Tim Torn Teutenberg hat bei den Bahnrad - Weltmeisterschaften in Apeldoorn weitere internationale Erfolge gefeiert. Nach zwei Goldmedaillen im Omnium und Ausscheidungsfahren gewann der Kölner zusammen mit Roger Kluge im Zweier-Mannschaftsfahren Silber. Der Sieg ging an das niederländische Duo Vincent Hoppezak/Yanne Dorenbos.

Teutenberg hatte bereits am Samstag im Omnium und drei Tage zuvor im Ausscheidungsfahren Gold gewonnen und damit für die einzigen Titel der deutschen Mannschaft bei den fünf Tage dauernden Titelkämpfen gesorgt. Wie schon im vergangenen Jahr in Apeldoorn gab es am Ende neunmal Edelmetall. Zwei Silbermedaillen gingen auf das Konto von Maximilian Dörnbach. Der 29-Jährige wurde am Sonntag im Keirin wie schon drei Tage zuvor im Zeitfahren Zweiter, Gold holte Harrie Lavreysen (Niederlande). Die deutschen Frauen schlossen die Weltmeisterschaften leer aus. Im Keirin belegten Lea Sophie Friedrich und Clara Schneider, die tags zuvor Bronze im 1.000-Meter-Zeitfahren gewonnen hatte, die Ränge sieben und neun. Gold ging an die Niederländerin Steffie van der Peet. Im Zweier-Mannschaftsfahren mussten sich Messane Bräutigam und Lena Charlotte Reißner beim Titelgewinn der Niederlande mit Rang neun begnügen.





