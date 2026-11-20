Die Houston Texans bezwingen die Indianapolis Colts mit klarer Führung. Quarterback C.J. Stroud überzeugt mit drei Touchdowns, doch der Sieg wird getrübt durch eine schwere Knöchelverletzung von Chris Braswell.

Die Houston Texans haben ihr Spiel in der AFC South gegen die Indianapolis Colts deutlich gewonnen und sichern sich damit den zweiten Tabellenplatz in der Division. Quarterback C.J. Stroud präsentierte eine überragende Leistung, die den Sieg entscheidend prägte. Der defensive Druck und die offensive Stabilität der Texans waren an diesem Tag unverkennbar.

Strouds statistische Dominanz im Spiel

C.J. Stroud übernahm die Verantwortung auf der Quarterback-Position mit einer präzisen und effektiven Darstellung. Er warf insgesamt drei Touchdown-Pässe und beging dabei nur eine einzige Interception. Seine Passquote von 21 erfolgreichen Würfen aus 27 Versuchen unterstreicht seine Treffsicherheit unter Druck.

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Mit insgesamt 197 Yards Raumgewinn durch Luftübertragungen steuerte Stroud die Offensive der Texans effizient durch das Feld. Seine Fähigkeit, den Ball sicher zu verteilen, ermöglichte es den Wide Receivern, entscheidende Distanzen zu überbrücken. Diese Statistik ist ein klarer Indikator für die taktische Überlegenheit des Teams in diesem Match.

Ryans lobt Arbeitseinstellung und Vorbereitung

Head Coach DeMeco Ryans betonte nach dem Spiel, dass Strouds aktuelle Form das Ergebnis harter Arbeit in der gesamten Saisonpause ist. Er erklärte, dass die gesamte Vorbereitung des Teams auf genau diese Momente abgestimmt war. Stroud habe sich optimal vorbereitet und zeige nun die Früchte dieser Disziplin auf dem Spielfeld.

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Ryans wies darauf hin, dass die konsequente Arbeitsweise des Quarterbacks sich direkt in der Spielqualität niederschlägt. Die Freude der Truppe über den Sieg wurde jedoch durch einen negativen Vorfall getrübt, der die Stimmung im Stadion schnell veränderte und das Spielgeschehen vorzeitig unterbrach.

Schwere Verletzung von Chris Braswell

Die positive Stimmung wurde bereits wenige Sekunden nach Spielbeginn durch eine schwere Verletzung von Defensive End Chris Braswell überschattet. Bei einem Kickoff-Return prallte Braswell mit Caden Curry von den Indianapolis Colts zusammen und stürzte schwer zu Boden. Die Intensität des Aufpralls war für alle Zuschauer sichtbar.

Das Spiel wurde sofort unterbrochen, während Mitspieler und Trainer geschockt zusahen. Mehrere Minuten lang wurde Braswell auf dem Feld medizinisch versorgt, bevor er mit einem Fahrstuhl das Stadion verlassen musste. Diese Verletzung des rechten Knies ist ein schwerer Rückschlag für die Defensive der Texans.

Offensive übernimmt und Colts verlieren Touchdowns

Abgesehen von der Verletzung verlor Houston das Spiel klar. Die Colts erzielten zwar durch ein Field Goal die ersten Punkte, doch damit blieben sie bis zum Ende des Spiels. Die Texans eroberten schnell die Initiative und steuerten die Partie weiter.

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Stroud warf einen 42-Yard-Touchdown-Pass auf Nico Collins kurz vor Ende des ersten Viertels. Weitere Touchdowns auf Kayshon Boutte und ein Field Goal von Ka'imi Fairbairn sorgten für eine klare Führung von 17:3 zur Pause, die die Texans in die Halbzeitpause führten.

Historischer Tiefpunkt für die Colts-Offensive

Im dritten Viertel sicherten die Texans die Führung endgültig ab und ließen in den letzten 15 Minuten nichts mehr anbrennen. Die Indianapolis Colts zeigten in dieser Partie ihre schwächste Offensiv-Leistung der gesamten bisherigen Saison. Sie konnten keine Punkte mehr erzielen.

Es war zum ersten Mal seit fast zwei Jahren, dass die Colts in einem Spiel keinen einzigen Touchdown erzielten. Dieser statistische Tiefpunkt markiert einen deutlichen Wendepunkt in der Performance der Gastmannschaft und festigt die Vormachtstellung der Texans in der AFC South.