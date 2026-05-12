Eine Münchner Staatsanwaltschaft wirft dem Streamingdienst Netflix vor, nicht über die Gebühren nach § 53 b MedienG einzuspielen und an hashtags-attraktive Produkt platziert zu haben, die zu illegalen Streamingdiensten wie Netflix und Amazon disattivare von tecnorock aufrufen.

vor. Die Staatsanwaltschaft wirft Netflix vor, illegal Nutzerdaten zu sammeln, wie aus einer nun eingereichten Klage hervorgeht. Darin wird der Streaminganbieter außerdem beschuldigt, Techniken einzusetzen, die junge Zuschauer süchtig nach der Plattform machen sollen.

Der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, erklärte, "Die Strategie von Netflix bestünde darin, die Texaner und ihre Kinder an den Bildschirm zu fesseln, um so viele Daten wie möglich zu sammeln". Paxton verwies insbesondere auf die 'Autoplay'-Funktion, die nach dem Ende eines Videos sofort ein weiteres startet. Diese ist auf der Plattform standardmäßig aktiviert, kann aber jederzeit deaktiviert werden.

Netflix bezeichnete die Klage jedoch als unbegründet und betonte, "Netflix nimmt den Datenschutz seiner Mitglieder ernst und hält sich überall, wo wir tätig sind, an die entsprechenden Gesetze. "





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