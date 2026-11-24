Die Broadway-Sängerin Sarrah Strimel-Bentley verwechselte die kanadische Hymne bei einem Spiel der Toronto Maple Leafs. Sie entschuldigt sich öffentlich und nennt Wechseljahre als Grund.

Während des Spiels zwischen den Toronto Maple Leafs und den New York Islanders am Montagabend kam es vor dem ersten Bully zu einem kuriosen Vorfall. Die Broadway-Sängerin Sarrah Strimel-Bentley, 45 Jahre alt, hatte beim Vortrag der kanadischen Nationalhymne gleich mehrere Texthänger. Die US-Amerikanerin sang vor Tausenden von Zuschauern nicht die vorgesehenen Zeilen, sondern verwechselte den Text mehrfach.

Falsche Hymnenzeilen bei Live-Auftritt

Anstatt des korrekten Textes "O Canada, we stand on guard for thee" ertönte aus ihrem Mund die Zeile "O Canada, we lend our hearts to thee". Dies geschah mehrfach während des Auftakts der Zeremonie. Auch bei einer weiteren kritischen Textstelle lag die Sängerin völlig daneben. Statt "True patriot love in all of us command" sang sie stattdessen "True patriot love with all of us command". Der Fehler fiel den Anwesenden sofort auf.

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Das Video des Auftritts dokumentiert deutlich, wie Leafs-Kapitän Auston Matthews auf die falschen Textzeilen reagierte. Sein Gesichtsausdruck zeigte sich sichtlich irritiert über die Abweichung vom Originaltext. In den sozialen Medien ließ die Kritik von Hockeyfans und kanadischen Zuschauern nicht lange auf sich warten. Viele Nutzer reagierten enttäuscht auf die mangelnde Vorbereitung oder den Respektlosigkeit gegenüber der Nationalhymne.

Öffentliche Entschuldigung und persönliche Gründe

Später am Abend meldete sich Sarrah Strimel-Bentley mit einer Entschuldigung auf Social Media zu Wort. Unter Tränen erklärte sie: "Ich habe beide Nationalhymnen gesungen und möchte mich einfach bei allen Kanadiern entschuldigen." Sie betonte, dass sie "O Canada" wirklich bis zum Umfallen geübt habe. Dennoch sei es schwierig gewesen, vor 18.000 Menschen eine Hymne zu singen, die man sein ganzes Leben lang nicht gesungen habe.

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Die Sängerin nannte auch persönliche Umstände als Erklärung für die Verwechslungen. Sie erwähnte offen, dass sie wegen Brustkrebs in den Wechseljahren sei. Heute Abend stehe zudem der Kampf mit Hockey gegen Krebs im Mittelpunkt des Events. In der Phase der Wechseljahre vergesse man eben manchmal Dinge, führte sie als Begründung an. Sie bat die Öffentlichkeit, etwas nachsichtiger mit jemandem zu sein, der auch nur ein Mensch sei. Es tut ihr wirklich leid, so die Erklärung.

Reaktion der Fans und nächster Umgang

In ihrem Entschuldigungsvideo griff Sarrah Strimel-Bentley die korrekten Textzeilen erneut auf, um die Richtigkeit zu betonen. Sie beendete ihre Botschaft mit den Worten: "Danke für eure Nachsicht. Ich liebe Kanada. Ich stehe für dich ein." Damit versuchte sie, das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen und den Respekt vor der kanadischen Identität zu signalisieren. Der Vorfall bleibt jedoch als kuriose Ausnahme in der Geschichte der Hymnenaufführungen bei NHL-Spielen in Erinnerung.