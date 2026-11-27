Derelikt imitiert den PS1-Look mit Texture Warping, Polygon Snapping und Dithering. Wir erklären, wie die typischen Grafikfehler entstehen.

Bei all dem Trubel rund um GTA 6 kann man schon mal vergessen, dass es noch andere Dinge auf der Welt gibt – etwa Derelikt . Verantwortlich für den speziellen Look der Playstation-1-Spiele ist die Playstation-1-Hardware, welche zwar dreidimensionale Grafik darstellen konnte, dafür jedoch unzählige Vereinfachungen vornehmen musste.

Das betrifft unter anderem das Texture Mapping, also das Auftragen von Texturen auf Objekte. Die Geometry Transformation Engine der PS1 projiziert die 3D-Eckpunkte perspektivisch auf den Bildschirm. Die GPU bekommt zum Zeichnen die 2D-Positionen nebst zugehöriger Texturkoordinaten und interpoliert diese linear im Bildschirmraum . Die Tiefe der Eckpunkte fließt nicht ein, was die typischen Verzerrungen zur Folge hat.

Advertisement

Advertisement

Das sieht man unter anderem gut an einem gefliesten Boden, der bis zum Ende eines Korridors reicht. Fliesen in der Nähe nehmen auf dem Bildschirm mehr Platz ein als jene in der Ferne. Die affine Interpolation verteilt das Muster innerhalb jedes Dreiecks gleichmäßig über dessen Bildschirmfläche. Besteht der Boden aus zwei großen Dreiecken, kann eine Fuge an ihrer gemeinsamen Diagonale sichtbar abknicken.