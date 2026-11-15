Thai Airways Flug nach Bangkok muss wegen Triebwerkdefekt in Indien notlanden

Ein Airbus A350-900 von Thai Airways musste einen Flug von München nach Bangkok aufgrund eines technischen Defekts am Triebwerk in Neu-Delhi notlanden. Die Passagiere erlebten lange Wartezeiten an Bord und bei der Einreise, da Ersatzteile aus Thailand benötigt werden. Die Maschine war zuvor bereits im Vorjahr durch Turbulenzen aufgefallen.

Ein unerwarteter Schreckmoment für Urlauber, die sich bereits auf den Thailand-Strandurlaub freuten, ereignete sich am vergangenen Wochenende, als ein Airbus A350-900 der Thai Airways gezwungen war, seinen regulären Flugweg nach Bangkok zu unterbrechen.

Der Flug mit der Nummer TG925 war am Samstagnachmittag um 13:35 Uhr pünktlich von München aus gestartet, um die Passagiere sicher an ihren Urlaubsort in der südostasiatischen Metropole zu bringen. Laut dem ursprünglichen Zeitplan hätte die Maschine am Sonntagmorgen um 06:10 Uhr Ortszeit am Suvarnabhumi Flughafen in Bangkok landen sollen. Doch dieser Plan scheiterte aufgrund eines schwerwiegenden technischen Problems, das sich während der Flugphase an einem der Triebwerke der Maschine bemerkbar machte.

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Notlandung in Neu-Delhi wegen Triebwerkdefekts

Da die Sicherheit der Insassen oberste Priorität hatte, trafen die erfahrenen Piloten die entscheidungstragende Abwägung, den Flug sofort abzubrechen und eine Umleitung vorzunehmen. Das nächste geeignete Ziel für eine sichere Notlandung war der internationale Flughafen in Neu-Delhi, Indien. Von dort aus erfolgte die Landung des großen Verkehrsflugzeugs ohne weitere Vorfälle, doch die technische Störung legte den Grundstein für eine lange und stressige Reise für die zahlreichen Reisenden an Bord.

Die Odyssee war mit der sicheren Landung in Indien noch längst nicht beendet, da nun die logistischen Herausforderungen begannen, die sich für die gestrandeten Passagiere schnell in die Länge zogen. Unmittelbar nach der Landung in Indien zeigten sich erste Anzeichen der chaotischen Situation.

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Ein Passagierbericht, der nach dem Vorfall öffentlich wurde, schilderte, dass die Reisenden nach dem Aussteigen kaum Unterstützung erhielten und fast zwei Stunden gezwungen waren, an Bord der Maschine zu verharren, während die Besatzung und das Bodenpersonal die weitere Vorgehensweise klärten. Dieser Aufenthalt an Bord war für viele Fluggäste, die bereits nach einem erholsamen Start in ihre Ferien sehnten, nicht nur physisch anstrengend, sondern auch psychisch belastend. Nach dem schließlich ermöglichten Ausstieg standen die Passagiere vor weiteren Hürden bei der Einreise.

Chaotische Wartezeiten und Hotelunterbringung

Die Wartezeiten an den Grenzkontrollen und im Gepäckbereich dauerten angeblich nochmals rund drei Stunden an. In dieser Zeit herrschte Unsicherheit darüber, wie der weitere Verlauf aussehen würde, da zunächst von Seiten der Fluggesellschaft keine klaren Informationen gegeben wurden. Erst als die Situation einigermaßen stabilisiert war, wurden die Reisenden in nahegelegene Hotels verbracht, um den nächsten Tag abzuwarten.

Die Kommunikationslücke in den ersten Stunden nach der Landung hat bei vielen Betroffenen zu Frust und Verärgerung geführt, da sie sich im Ungewissen über ihre weitere Anreise befanden. Die Ursache für die Notlandung bleibt vorerst unklar, wobei Experten darauf hinweisen, dass die Reparatur eines solchen Defekts an einem so komplexen System wie einem Triebwerk eines Airbus A350-900 nicht über Nacht zu bewältigen ist.

Dieser spezielle Flugzeugtyp verfügt über äußerst leistungsstarke Triebwerke, die einen Durchmesser von drei Metern aufweisen, fünf Meter und sechzig Zentimeter lang sind und ein Gewicht von rund sieben Punkt drei Tonnen besitzen. Aufgrund der Spezialisierung auf die Wartung dieser Maschinen ist es wahrscheinlicher, dass Ersatzteile aus Thailand beschafft werden müssen, anstatt vor Ort in Indien behelfsmäßige Lösungen zu finden.

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Unklare Defektnatur und fehlende Weiterfluginfos

Das thailändische Nachrichtenportal Khaosod berichtete, dass die genaue Natur des technischen Defekts bisher nicht offiziell bestätigt wurde, was die Unsicherheit bezüglich der Wiederinbetriebnahme der Maschine erhöht. Ein konkreter Termin für einen Weiterflug der gestrandeten Passagiere wurde anfangs nicht kommuniziert, was die Situation weiter verschärfte.

Dieser Vorfall ist nicht der erste, der Schlagzeilen für Thai Airways machte; bereits im August des Vorjahres geriet ein ähnliches Modell auf der gleichen Strecke München nach Bangkok in schwere Turbulenzen, was zu Verletzungen von fünf Personen führte, wobei vier von ihnen schwere Blessuren davontrugen. Die Sicherheitsbehörden und die Fluggesellschaft stehen nun unter Druck, transparente Informationen zu liefern und die gestrandeten Kunden schnellstmöglich weiterzubefördern.