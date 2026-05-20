Thailand beendet 60-tägige visafreie Einreise für Touristen

Das Königreich hat die visafreie Einreise für Touristen, die vor zwei Jahren eingeführt wurde, wieder abgeschafft. Besucher aus 54 Ländern, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz, dürfen nur noch 30 Tage ohne Visum im Land bleiben.

Wer künftig nach Thailand reist, muss nach 30 Tagen wieder raus. Das Königreich schafft die erst vor zwei Jahren eingeführte 60-tägige visafreie Einreise für Touristen wieder ab.

Künftig dürfen Besucher aus 54 Ländern, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz, nur noch 30 Tage ohne Visum im Land bleiben. Das berichtete die "Bangkok Post" unter Berufung auf die Regierung. Die 60-Tage-Regel war im Juli 2024 eingeführt worden, um den wichtigen Tourismussektor nach der Corona-Pandemie anzukurbeln. Nach Angaben der Regierung führte die Lockerung jedoch zu Problemen.

Behörden beklagten vermehrt Fälle von Ausländer, die die langen Aufenthaltsmöglichkeiten nutzen, um illegal Geschäfte zu betreiben oder dauerhaft im Land zu leben. Tourismusminister Surasak Phancharoenworakul sagte, der Beschluss werde nun an die zuständigen weitergeleitet. Ein genaues Datum für das Inkrafttreten wurde zunächst nicht bekannt. Nach Angaben des Außenministeriums sollen die Änderungen jedoch 15 Tage nach Veröffentlichung im thailändischen Gesetzblatt wirksam werden





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