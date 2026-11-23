Taxi, Mietmoped, Jetski, Tempelbesuch, Rauchverbote und Drogengesetze: Ein Überblick über teure und strenge Regeln in Thailand, die Urlauber kennen sollten.

Thailand lockt jedes Jahr Millionen Reise nde mit traumhaften Stränden, prächtigen Tempeln und günstigem Streetfood an. Doch wer unvorbereitet ins Land kommt, kann schnell viel Geld verlieren oder sogar mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Taxifahrten und Moped mieten in Thailand

Viele Regeln sind deutlich strenger als in Deutschland, und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ein Überblick über die wichtigsten Stolperfallen hilft dabei, den Urlaub entspannt zu genießen. Bei Taxifahrten sollte immer darauf geachtet werden, dass der Taxameter eingeschaltet wird. Offizielle Taxis mit Taxameter sind an dem Taxi-Meter-Schild auf dem Dach zu erkennen.

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Wird der Zähler nicht genutzt, kann die Fahrt schnell deutlich teurer werden, denn Fahrer verlangen dann oft einen frei ausgehandelten und überhöhten Preis. Besonders am Flughafen lohnt es sich, von Anfang an auf eine korrekte Abrechnung zu achten. Auch beim Mieten eines Mopeds oder Motorrollers lauern Risiken. Häufig fehlt ein ausreichender Versicherungsschutz, sodass selbst kleine Unfälle schnell teuer werden können.

Bereits vorhandene Kratzer, Dellen oder andere Schäden sollten deshalb vor der Fahrt mit Fotos oder Videos dokumentiert werden. Zudem gilt eine strikte Helmpflicht. Wer ohne Helm erwischt wird, muss mit mindestens 500 Baht rechnen, umgerechnet rund 13 Euro. Probleme drohen außerdem beim Jetski-Verleih.

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Jetski-Verleih und Tempelbesuche in Thailand

Einige Vermieter verlangen Geld für Kratzer oder Schäden, die Urlauber möglicherweise gar nicht verursacht haben. Da der Rumpf des Jetskis meist im Wasser liegt, sind bestehende Schäden vor der Fahrt nur schwer zu erkennen. Deshalb sollte der Zustand des Fahrzeugs gemeinsam mit dem Vermieter geprüft und schriftlich festgehalten werden. Für Tempel gelten klare Kleidungsregeln.

Schultern und Knie müssen bedeckt sein, und vor dem Betreten der Tempelanlagen werden die Schuhe ausgezogen. Auch Nacktbaden und Oben-ohne-Sonnen sind untersagt. Ebenso ist normales Rauchen an einigen Stränden verboten. Hier drohen bis zu 100.000 Baht, etwa 2700 Euro, und bis zu einem Jahr Gefängnis.

IQOS und andere Verdampfer sind in Thailand streng reguliert. Einfuhr, Kauf, Verkauf und Nutzung sind verboten. Laut dem Auswärtigen Amt können Verstöße mit hohen Geldstrafen oder bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden. Auch bei Drogen gelten harte Gesetze.

Gesundheit und Tierschutz bei Ausflügen in Thailand

Besitz und Handel können hohe Gefängnisstrafen und sogar die Todesstrafe nach sich ziehen. Auch gesundheitlich sollte man vorsichtig sein. Nicht vollständig durchgegartes Fleisch oder Fisch kann zu Magen-Darm-Erkrankungen führen. Leitungswasser sollte zudem nicht nur zum Trinken, sondern auch beim Zähneputzen vermieden werden.

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Schließlich ist bei Ausflügen Achtsamkeit gefragt. Tiershows mit Elefanten, Affen, Schlangen oder Krokodilen sind oft problematisch, da die Tiere dafür häufig misshandelt werden. Beim Tauchen und Schnorcheln können Berührungen oder Flossenschläge zudem empfindliche Korallen dauerhaft beschädigen. Wer diese Hinweise beachtet, schützt nicht nur den eigenen Geldbeutel, sondern auch die Natur und die Tiere vor Ort.