Thales verhandelt über die Mehrheit an Lumibird. Der Deal soll Europas Laserkompetenz stärken und dem Konzern neue Chancen im Verteidigungsmarkt eröffnen.

Thales verhandelt über die Mehrheit an Lumibird. Der Deal soll Europas Laserkompetenz stärken und dem Konzern neue Chancen im Verteidigungsmarkt eröffnen.. Die Anteile gehören Unternehmen, die vom Lumibird-Chef und Mehrheitsaktionär Marc Le Flohic kontrolliert werden.

Der Deal könnte eine neue europäische Plattform für hochentwickelte Lasertechnologien schaffen. Der geplante Kaufpreis liegt bei 30,10 Euro je Aktie. Damit bewertet Thales Lumibird rund 24,7 Prozent über dem durchschnittlichen volumengewichteten Aktienkurs des vergangenen Monats. Zusätzliche Zahlungen von bis zu 2,56 Euro je Aktie sind möglich.

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