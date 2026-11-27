Bei Thalia gibt es eine Liste mit Büchern – von Klassikern bis zu Bestsellern – die jeder einmal in seinem Leben gelesen haben sollte.

Adobe Stock / jokuephotography Bei Thalia gibt es eine Liste mit Büchern – von Klassikern bis zu Bestsellern – die jeder einmal in seinem Leben gelesen haben sollte.

In einer Zeit, in der Netflix, TikTok und andere digitale Ablenkungen allgegenwärtig sind, bleibt der Zauber eines guten Buches einzigartig. Ein fesselndes Buch hat die Kraft, uns in ferne Welten zu entführen, unsere Gedanken zu vertiefen und uns völlig neue Perspektiven auf das Leben zu eröffnen. Es ist ein Erlebnis, das durch keine App der Welt ersetzt werden kann. Im Thalia-Onlineshop, einem der größten und bekanntesten Buchhändler Deutschlands, habe ich eine lange Liste mit Must-Reads entdeckt, also.

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Von Klassikern bis hin zu modernen Bestsellern: diese Bücher regen zum Nachdenken an. Hast du schon alle Bücher der Liste gelesen? Wer erinnert sich nicht an den Klassiker „Die unendliche Geschichte“?