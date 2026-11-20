Das Thalia Kino Potsdam startet am 23. November die 6. Europäische Filmwoche. Acht Filme aus den Partnerstädten werden im Babelsberger Kino gezeigt. Der Eintritt ist für Mitglieder der Freundeskreise frei.

Vom 23. bis zum 28. November verwandelt sich das Babelsberg er Thalia-Kino in Potsdam in ein Tor zur Welt. Im Rahmen der sechsten Ausgabe der Europäischen Filmwoche präsentieren acht ausgewählte Kinoprogramme, die enge kulturelle und historische Bindungen zu den neun Partnerstädten der Stadt Potsdam widerspiegeln. Die Auswahl der Filme obliegt den jeweiligen Freundeskreisen der Städtepartnerschaften, was eine authentische Einblicke in die lokale Filmkultur der Partnerregionen garantiert.

Partnerschaften als Grundlage der Programmierung

Potsdam unterhält aktuell neun offizielle Partnerstädte auf der ganzen Welt, wobei sieben dieser Städte in Europa liegen und eine davon in Deutschland befindet. Diese internationalen Beziehungen dienen als Fundament für das diesjährige Kinoprogramm, das die kulturelle Vielfalt der Partnerstädte feiert. Die Liste der Partnerstädte umfasst Opole, Versailles, Bobigny, Perugia, Luzern, Jyväskylä, Ivano-Frankivsk sowie Bonn als die deutsche Partnerstadt. Diese geografische Streuung zeigt die globale Ausrichtung der Stadt, während die europäische Dominanz den Fokus der diesjährigen Filmwoche auf den Kontinent legt. Die enge Zusammenarbeit mit den Freundeskreisen dieser Städte sorgt dafür, dass die gezeigten Werke nicht nur kommerzielle Hits, sondern auch kulturelle Botschafter sind.

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Schweizer Historie und deutsche Klassiker im Fokus

Den Auftakt der Reihe bildet am 23. November der schweizerische Dokuspielfilm "Z-S-C-H-O-K-K-E", der vom Regie-Duo Matthias und Adrian Zschokke im Jahr 2023 erstellt wurde. Der Film erzählt die abenteuerliche Lebensgeschichte des Ur-Ur-Ur-Großvaters der Regisseure, des Magdeburgers Johann Heinrich Daniel Zschokke, der von 1771 bis 1848 lebte. Diese biografische Annäherung verbindet schweizerische Filmperspektive mit deutschen historischen Wurzeln. Ein weiterer Höhepunkt des Programms ist die Vorführung des Babelsberger Films "Der geteilte Himmel" von Konrad Wolf aus dem Jahr 1964. Diese spezielle Vorstellung am 28. November wird auf Einladung des Bonn-Club Potsdam veranstaltet und ehrt damit explizit die deutsche Partnerstadt Bonn. Die Auswahl dieser beiden Filme verdeutlicht die tiefen historischen und biografischen Verbindungen, die zwischen den involvierten Ländern und Regionen bestehen.

Internationale Vielfalt durch Kriegsfilme und Dramen

Neben den biografischen und historischen Werken bietet das Programm eine breite Palette internationaler Genres. Zu den weiteren gezeigten Titeln gehört der finnische Kriegsfilm "Sisu" von Regisseur Jalmari Helander, der Spannung und historisches Drama vereint. Der polnische Dokumentarfilm "Briefe aus der Wilcza - Letters from Wolf Street" von Arjun Talwar liefert einen persönlichen Blick auf die Geschichte und das Leben in einem spezifischen Kontext. Aus Frankreich stammt der Film "Souleymans Geschichte" von Boris Lojkine, der wahrscheinlich soziale oder persönliche Themen behandelt. Das italienische Drama "La Chimera" von Alice Rohrwacher erwartet die Zuschauer mit einer weiteren narrativen Ebene. Zusätzlich präsentiert der ukrainische Sci-Fi-Film "U Are the Universe" von Pavlo Ostrikov futuristische und spekulative Elemente. Der norwegische Film rundet das Programm ab und fügt eine skandinavische Perspektive hinzu, obwohl der Titel im Rohdatenmaterial unvollständig bleibt. Diese diverse Mischung gewährleistet ein breites kulturelles und emotionales Spektrum für das Publikum.

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Kultureller Austausch als Ziel der Filmwoche

Die Europäische Filmwoche dient nicht nur der Unterhaltung, sondern auch dem aktiven kulturellen Austausch und der Stärkung der nachbarschaftlichen Bindungen. Durch die Präsentation von Filmen, die von den lokalen Freundeskreisen ausgewählt wurden, erhalten die Besucher einen direkten Einblick in die Interessen und kulturellen Prioritäten der Partnerstädte. Dies fördert das Verständnis für unterschiedliche gesellschaftliche Kontexte und historische Narrative. Die Veranstaltung im Thalia-Kino in Babelsberg bietet somit eine Plattform, auf der die historische Verbundenheit Potsdams mit der Welt im aktuellen kinematografischen Gewand neu belebt wird. Die acht Filme repräsentieren dabei unterschiedlichste Epochen und Stile, von historischen Biografien über Kriegsfilme bis hin zu Science-Fiction, was die Vielseitigkeit des kulturellen Austausfs unterstreicht.

Zukunft der Partnerschaften und kulturelle Nachhaltigkeit

Die erfolgreiche Durchführung der sechsten Europäischen Filmwoche zeigt die anhaltende Relevanz und Dynamik der Städtepartnerschaften für die Kulturarbeit in Potsdam. Die langfristige Pflege dieser Beziehungen durch organisierte Veranstaltungen wie die Filmwoche trägt zur Identitätsstiftung bei und fördert den Dialog zwischen den Bewohnern der Partnerstädte. Die Einbindung der Bonn-Club Potsdam bei der Vorführung von "Der geteilte Himmel" exemplifiziert, wie spezifische Interessengruppen diese Brückenfunktion aktiv mitgestalten. Solche Initiativen sichern die kulturelle Nachhaltigkeit der Partnerschaften und gewährleisten, dass sie nicht nur diplomatische Formalia bleiben, sondern lebendige Räume des Austauschs sind. Die genaue Programmstruktur mit den acht Filmen bietet den Bürgern die Chance, sich intensiv mit den Kulturen der Partnerstädte auseinanderzusetzen und so die globale Vernetzung der eigenen Stadt zu erfahren.