Thanksgiving 2026 findet am 26. November statt. Der Artikel beleuchtet das Datum, die Traditionen und die kontroverse Sicht indigener Gemeinschaften auf die US-Geschichte.

Jedes Jahr am vierten Donnerstag im November feiern die Amerikaner Thanksgiving. 2026 fällt das Fest auf den 26. November. Doch hinter Truthahn, Familienfest und Dankbarkeit steckt auch ein dunkles Kapitel der amerikanischen Geschichte. Für viele Nachfahren der indigenen Völker ist Thanksgiving bis heute ein Tag der Trauer.

Ursprung am 26. November 2026

Thanksgiving ist auch ein Fest der Familie, der Freundschaft und des Zusammenhalts. Seine Wurzeln reichen bis ins Jahr 1621 zurück. 1620 segelten die sogenannten Pilgerväter mit dem Schiff Mayflower nach Nordamerika. Viele von ihnen waren englische religiöse Separatisten, die sich von der anglikanischen Kirche losgesagt hatten und ihre Religion frei ausüben wollten. Der erste Winter in der neuen Siedlung Plymouth im heutigen Massachusetts war hart und forderte zahlreiche Menschenleben. Die indigene Bevölkerung, insbesondere die Wampanoag, unterstützte die Siedler unter anderem mit Wissen über den Anbau von Lebensmitteln und die örtlichen Gegebenheiten. Diese Hilfe trug dazu bei, dass sich die Kolonie etablieren konnte.

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Im Herbst 1621 feierten die englischen Siedler und Angehörige der Wampanoag in Plymouth ein dreitägiges Erntefest. Dieses Ereignis gilt heute als das erste Thanksgiving. Historischen Berichten zufolge gab es Wildgeflügel, Mais und Hirsche, die von den Wampanoag mitgebracht worden waren. Welche Speisen genau auf den Tisch kamen, ist allerdings nicht vollständig überliefert. Heute ist Thanksgiving für viele Amerikaner vor allem ein Fest der Dankbarkeit, der Familie und der Freundschaft. Es erinnert traditionell an die Erntefeier von 1621, bei der englische Siedler und Angehörige der Wampanoag zusammenkamen.

Allerdings wird die historische Bedeutung dieses Ereignisses heute unterschiedlich bewertet. Während viele Menschen Thanksgiving als Familienfest feiern, verbinden andere den Feiertag auch mit der Kolonialgeschichte und dem Leid der indigenen Bevölkerung. Traditionell sprechen die Gäste vor dem großen Thanksgiving-Festmahl ein Dankgebet oder teilen, wofür sie im vergangenen Jahr besonders dankbar sind. Die Feier von 1621 fand in einer Zeit der Zusammenarbeit zwischen den englischen Siedlern und den Wampanoag statt. Diese Beziehungen waren jedoch komplex und blieben nicht dauerhaft friedlich. Heute wird die Geschichte des ersten Thanksgiving deshalb unterschiedlich interpretiert: Für manche ist sie ein Symbol der Dankbarkeit und des Zusammenhalts, für andere erinnert sie vor allem an die Folgen der europäischen Kolonialisierung.

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Konflikt zwischen Wampanoag und Siedlern

Die Feier von 1621 fand in einer Zeit der Zusammenarbeit zwischen den Siedlern und den Wampanoag statt. Diese Harmonie währte jedoch nicht lange. In den folgenden Jahrzehnten verschlechterten sich die Beziehungen zwischen den europäischen Siedlern und den indigenen Völkern zunehmend. Eingeschleppte Krankheiten, gewaltsame Konflikte und die fortschreitende Besiedlung führten zu einem erheblichen Verlust an Menschenleben, Land und kultureller Identität. Die indigenen Völker Nordamerikas wurden jedoch nicht ausgelöscht: Ihre Nachfahren und Gemeinschaften existieren bis heute und setzen sich für den Erhalt ihrer Kulturen und Traditionen ein.

Für viele Angehörige indigener Gemeinschaften hat Thanksgiving jedoch eine andere Bedeutung. Sie nutzen den Feiertag, um an die Kolonialisierung, die Gewalt, die Vertreibung und den Verlust ihres Landes und ihrer Kultur zu erinnern. Seit 1970 begehen indigene Menschen in Plymouth den sogenannten National Day of Mourning (Nationalen Trauertag). Damit machen sie auf die Schattenseiten der amerikanischen Geschichte aufmerksam. Allerdings bewerten nicht alle Angehörigen indigener Völker Thanksgiving auf dieselbe Weise.

Indigenous Peoples Day und gesetzliche Fakten

Unterschiedlich bewertet wird auch der Gedenktag für die Ureinwohner. Während er traditionell an die Ankunft von Christopher Columbus in Amerika im Jahr 1492 erinnert, begehen viele Bundesstaaten und Städte stattdessen oder zusätzlich den Indigenous Peoples Day (Tag der indigenen Völker). Dieser erinnert an die Geschichte, Kultur und die Rechte der indigenen Bevölkerung und macht zugleich auf das Unrecht aufmerksam, das ihr durch die europäische Kolonialisierung widerfahren ist.

Der historische Weg zum aktuellen Datum verlief langwierig. Franklin D. Roosevelt erklärte 1863 den letzten Donnerstag im November zum nationalen Thanksgiving-Tag. Da es in manchen Jahren fünf Donnerstage im November gibt, wurde das Datum 1941 durch den Kongress gesetzlich auf den vierten Donnerstag festgelegt. Präsident Franklin D. Roosevelt unterzeichnete das entsprechende Gesetz am 26. Dezember des gleichen Jahres. Zuvor variierte das Datum und wurde von den Präsidenten beziehungsweise den einzelnen Bundesstaaten unterschiedlich festgelegt.

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Thanksgiving ist heute ein nationaler Feiertag. Dort wird es jedoch weiterhin im Oktober gefeiert, und zwar am zweiten Montag im Oktober. An Thanksgiving ist es für viele Familien typisch, dass alle zusammenkommen, um zu feiern und zu essen: Tanten, Onkel, Cousinen, Großeltern und Enkel.