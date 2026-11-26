Schwere Unwetter überschatten Thanksgiving in den USA. Tausende Flüge sind verspätet, New York verschiebt erstmals seine berühmte Thanksgiving-Parade.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Unwetter in den USA: Die Überreste des städtischen Piers von Pacifica werden bei Springfluten von hohen Wellen umspült.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissendroht ein schweres Unwetter die Reisepläne von Millionen Amerikanern durcheinanderzubringen. Bereits am Mittwoch kam es landesweit zu erheblichen Behinderungen im Flugverkehr. An der US-Ostküste warnen die Behörden vor heftigen Sturmböen, Überschwemmungen und Stromausfällen. Mehrere Bundesstaaten haben für die betroffenen Regionen den Notstand ausgerufen.

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In New York trafen die Verantwortlichen eine historische Entscheidung: Die traditionelle Thanksgiving-Parade der Kaufhauskette Macy’s, die in diesem Jahr zum 100. Mal stattfinden sollte, wurde wegen der Wetterprognosen kurzfristig auf Samstag verschoben. Wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet, ist es das erste Mal in der Geschichte der Veranstaltung, dass die Parade verlegt werden muss.