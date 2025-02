Thanos, der Geburtstagskiller: So ärgert der Marvel-Bösewicht einen normalen Menschen

Der Marvel-Bösewicht Thanos ist bekannt für seine ambitionierten Pläne zur Rettung des Universums. Doch im Comic-Universum hat er eine andere Seite: Er macht den Geburtstag eines normalen Mannes zum Albtraum.

Seit fast 50 Jahren besucht der Marvel -Bösewicht Thanos einen armen Kerl an seinem Geburtstag, nur um ihn zu ärgern. Thanos ist der große Oberschurke, an den viele Zuschauer zurückdenken, wenn man von der besten Zeit des Marvel Cinematic Universes spricht. In den Comics ist er auch ein solcher Schurke, doch deutlich fieser, als man es aufgrund der Filmadaptionen vermuten würde.

Thanos ist in den Filmen von Marvel ein wichtiger Schurke, der vor allem als jemand mit Überzeugungen dargestellt wird. Er will das Universum seiner Ansicht nach restrukturieren und dazu die Hälfte aller Lebensformen eliminieren. Das muss vor allem ein normaler Typ namens David ertragen, der jährlich einen Besuch von Thanos bekommt, nur weil er seinen Geburtstag zum schlimmsten Tag von Davids Leben machen möchte. Die Macher von EVE Online lassen euch ihr neues Survival-MMO kostenlos testen, doch keiner weiß so recht, was es sein soll. Ein Zombie-Spiel auf PS4 und PS5 ist so gut, dass ich es fast 3-mal hintereinander durchgespielt habe. Neues Action-Spiel für PS5 & Steam sieht aus wie Stellar Blade im düsteren London – Viele von euch werden eine Stimme wiedererkennen. Für viele ist es das „bessere Pokémon“, jetzt bekommt Digimon ein neues Spiel für Steam, PS5 und Xbox. Der Chef von Monster Hunter Wilds ist sich fast sicher, dass ihnen eine Sache diesmal besonders gut gelungen ist. „Er ist einfach nur schlecht“ – Vor 25 Jahren erschien ein Fantasy-Film, der so schlecht ist, dass ihn jeder vergessen hat Schauspieler aus Kingdom Come: Deliverance zeigt das Rollenspiel stolz auf Twitch – Doch er zockt die völlig falsche Version. Die Vorlage für einen der besten Marvel-Filme ist so brutal und absurd, dass sie niemals verfilmt werden könnte. Die Cosmic-Ghost-Rider erzählt diverse boshafte Geschichten von Thanos. Statt Ereignisse, die über das Schicksal des Universums entscheiden, geht es um banalere Dinge, die Thanos aus Spaß getan hat. Die wohl fieseste Sache tut er jedes Jahr David an einem stinknormalen Menschen. Schon zu Beginn seines ersten Geburtstags nahm Thanos David eine Decke weg und schnell wird klar, dass Thanos David einfach foltern möchte. Er möchte seinen Geburtstag zum schlimmsten Tag des Jahres machen. Das führt auch dazu, dass David keine Geburtstagspartys mehr machen möchte, denn Thanos ist immer da, um ihm den Tag zu versauen. Darunter sind folgende Dinge: Bei seinem 16. Geburtstag schreibt Thanos der Freundin von David fiese Dinge, damit sie Schluss macht. Bei seinem 27. Geburtstag sorgt er dafür, dass David gefeuert wird und seine Katze stirbt. Bei seinem 30. Geburtstag taucht Thanos aber nicht mehr auf, er wurde von den Avengers gerettet. Überglücklich feiert David dann seinen 31. Geburtstag, nur damit Thanos auftaucht, und sich entschuldigt, dass er letztes Jahr abwesend war. Mit 45 Jahren fragt er Thanos dann, warum er das alles macht, und Thanos erklärt keinen richtigen Grund, er will einfach nur sehen, wie David immer mehr verzweifelt. David sagt, er gibt nicht auf und Thanos geht, verspricht ihm aber, jedes Jahr wiederzukommen.Die Geschichte zeigt, dass Thanos nicht immer ein Schurke mit großen Motiven ist. Oft wird er als Fiesling präsentiert, der Dinge eben nur tut, weil seine boshafte Natur dazu passt. Thanos ist natürlich nicht der einzige Schurke, der für seine schurkische Natur bekannt ist. Weitere Fieslinge aus Marvel findet ihr hier





MeinMMO / 🏆 1. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

THANOS MARVEL SUPERHEROES COMICS BIRTHDAY EVIL FIESLING HUMOR

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Marvels Thanos: Ein Bösewicht, der einfach nur Spaß an Davids Leiden hatThanos, der große Bösewicht aus dem Marvel-Universum, ist in den Filmen oft als ein Schurke mit großen Motiven dargestellt. Doch die Comic-Version von Thanos ist noch viel fieser. In einer skurrilen Handlung besucht Thanos jedes Jahr einen normalen Mann namens David an seinem Geburtstag, nur um ihm den Tag zu versauen.

Weiterlesen »

Marvel-Fans feiern jetzt unterschätzen MCU-Bösewicht – gerade weil er keine Superkräfte hatDas MCU brachte einige Schurk*innen hervor, die einen bleibenden Eindruck bei Fans hinterließen – und nicht alle von ihnen brauchten Superkräfte..

Weiterlesen »

Marvel-Fehler nach 18 Jahren behoben: Fans feiern neuen Mega-MCU-Bösewicht schon jetztDer erste Trailer zu „The Fantastic Four: First Steps“ bescherte uns auch den ersten Anblick eines neuen übermächtigen Bösewichts –..

Weiterlesen »

7 Marvel Schurken, die Thanos übertreffenThanos war lange Zeit der große Schurke im Marvel-Universum, aber es gibt noch andere Bedrohungen. Dieser Artikel listet sieben Schurken auf, die Thanos in Sachen Macht und Bedrohung für das Universum übertreffen könnten.

Weiterlesen »

7 Marvel-Schurken, die es mit Thanos aufnehmen könntenThanos gilt bei Marvel als der große Oberschurke. Doch es gibt auch Schurken, die ihn besiegen könnten. 7 stellen wir euch vor.

Weiterlesen »

Seit fast 50 Jahren besucht Marvel-Bösewicht Thanos einen armen Kerl an seinem Geburtstag, nur um ihn zu ärgernThanos ist in Marvel ein fieser Oberschurke, doch seine boshafte Seite zeigt sich jedes Jahr am Geburtstag von einem Menschen namens David.

Weiterlesen »