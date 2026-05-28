That's Why The Lady Is A Champ: Sydney Sweeneys Muskelverwandlung und deutscher Trailer zum Box-Biopic

Sydney Sweeney trainierte fast 14 Kilo Muskelmasse für ihre Rolle als Boxerin Christy Martin. Der deutsche Trailer zum Biopic gibt Einblick in den Kampf gegen häusliche Gewalt und den Weg zum Box-Star. Kinostart in Deutschland am 10. September 2026.

Für ihren neuen Film hat sich Sydney Sweeney eine bemerkenswerte körperliche Veränderung unterzogen: Fast 14 Kilo Muskelmasse hat die Schauspielerin für die Rolle der Boxerin Christy Martin aufgebaut.

Der deutsche Trailer zu dem Biopic That's Why The Lady Is A Champ (ursprünglicher Titel: Christy) gibt einen ersten Vorgeschmack auf den Film, der am 10. September 2026 in deutschen Kinos anlaufen soll. Sweeney, bekannt aus Euphoria, verkörpert darin die wahre Geschichte einer Frau, die aus einer Kleinstadt in West Virginia stammt und durch einen Zufall zum Boxen findet. Die Produktion des Films war von Anfang an von hohen Erwartungen begleitet, nicht zuletzt wegen Sweeneys intensivem Training.

Sie absolvierte ein strenges Kraft- und Boxprogramm, um die Statur einer echten Athletin zu erreichen. Der Trailer zeigt bereits eindrucksvolle Kampfszenen und die emotionale Entwicklung der Protagonistin. Der Film erzählt den Werdegang von Christy Martin, die in einer Kleinstadt in West Virginia aufwächst. Eher zufällig nimmt die junge Frau an einem Boxturnier teil und geht prompt als Siegerin hervor.

Der Veranstalter Jim Martin wird auf sie aufmerksam und bietet ihr an, sie zu trainieren. Nach anfänglichen Erfolgen beginnt Jim jedoch zunehmend, Kontrolle über Christys Privatleben auszuüben.

Schließlich heiratet sie ihren Trainer. Während sie Schritt für Schritt zum ersten weiblichen Superstar des Boxsports aufgebaut wird, wächst gleichzeitig Jims Eifersucht - bis er schließlich auch vor körperlicher Gewalt gegen seine Frau nicht mehr zurückschreckt. Der Film beleuchtet nicht nur den sportlichen Aufstieg, sondern auch die dunklen Seiten einer toxischen Beziehung. Sweeney betonte in Interviews, wie wichtig ihr die authentische Darstellung dieser schwierigen Thematik war.

In den USA startete der Film im November 2025 unter dem Titel Christy und entwickelte sich zu einem kommerziellen Flop. Die Kritiken fielen gemischt aus; auf Rotten Tomatoes erhielt der Film eine durchschnittliche Bewertung von 2,5 von 5 Sternen. Unser Autor Oliver Kube resümierte: That's Why The Lady Is A Champ ist zwar einer der größten Box-Office-Flops des US-Kinojahres 2025, aber immerhin stechen insbesondere Sydney Sweeneys Einsatz und ihr Mut hervor.

In Deutschland wagt man es dennoch, die Geschichte auf die große Leinwand zu bringen - unter dem neuen Titel That's Why The Lady Is A Champ. Der Kinostart ist für September 2026 vorgesehen. Bis dahin können Fans sich mit dem deutschen Trailer trösten, der bereits jetzt die packende Atmosphäre des Films vermittelt. Sweeney, die mit Filmen wie Anyone But You wieder einen Megahit landete, zeigt in dieser Rolle einmal mehr ihre Wandlungsfähigkeit und ihr Engagement





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