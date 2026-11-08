THC Hamburg erzielt historischen 44:21 Bundesliga-Sieg gegen Leipzig

Der THC Hamburg feiert mit einem 44:21-Sieg gegen den HC Leipzig den höchsten Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte und stürmt an die Tabellenspitze.

Der THC Hamburg hat am ersten Spieltag der Handball- Bundesliga der Frauen einen historischen Erfolg gefeiert. Mit einem sensationären 44:21 (Halbzeit: 26:6) besiegte das Team von Trainer Herbert Müller (64) den HC Leipzig. Dies ist der höchste Sieg in der Geschichte der Bundesliga für den Hamburger Verein.

Höchster Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte

Obwohl der THC Hamburg bereits zuvor einen Vorsprung von 23 Toren erreichte, war der Sieg gegen Bad Wildungen mit nur 23 Treffern nicht vergleichbar. Das Tor-Festival vom Sonntag stellte einen neuen Rekord dar. Der THC stürmt durch diesen Sieg an die Tabellenspitze der Liga. Die Mannschaft weist nun eine Bilanz von 15:0 Punkten auf. Levke Kretschmann (26) war mit acht Treffern die beste Werferin der Thüringerinnen.

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Dominanz durch aggressive Defensive

Die Gastgeberinnen kannten in der Anfangsphase keine Gnade. Innerhalb der ersten dreizehn Minuten führte das Spiel bereits 11:1. Der HC Leipzig bekam keinen Zugriff auf die Offensive und verhalf durch Ballverluste zur Dominanz. Trainer Erik Töpfer (29) zog früh die Notbremse und forderte eine Auszeit. Dies änderte jedoch nichts am Verlauf der Partie. Zur Halbzeit war das Ergebnis bereits endgültig entschieden.

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Frust bei den Leipzigerinnen

Die Leipzigerinnen stehen weiterhin mit nur 1:15 Punkten am Tabellenende. Nationalspielerin Marlene Tucholke (19) traf fünfmal, konnte aber das Bild nicht wenden. Tucholke äußerte sich nach der Niederlage frustriert im DFB-Interview. Sie bezeichnete die Leistung als Nullnummer und sagte, dass ihr die Worte für die ersten dreißig Minuten fehlen. Eine unterirdische Darstellung von allen Spielern war für sie der Kern der Enttäuschung.

Moralischer Kampf in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause nahm der THC Hamburg das Tempo etwas herunter. Leipzig zeigte Moral und gestaltete die zweite Hälfte offener. Trotzdem betrug der Vorsprung zwischenzeitlich achtundzwanzig Tore bei einem Spielstand von 40:14. Der Aufsteiger aus Leipzig konnte am historischen Kantersieg des THC Hamburg nichts mehr ändern. Levke Kretschmann vom THC betonte den Spaß an der konzentrierten Leistung. Sie lobte die Möglichkeit, die Spielzeit verteilen und die Mannschaft entlasten zu können.