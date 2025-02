The Accountant 2: Ben Affleck kehrt zurück als tödlicher Auftragskiller

Neun Jahre nach dem ersten Teil der Reihe kehrt Ben Affleck in „The Accountant 2“ als Christian Wolff zurück. In der Fortsetzung des Actionthrillers wird der autistische Mathematik-Genie und Auftragskiller auf einen neuen Fall aufmerksam gebracht, der ihn aus seiner Ruhe in einem Wohnwagen reißt.

Egal, ob Verfolgungsjagden wie in , Kampfkunst wie in , Ballerorgien wie in oder Tom-Cruise-Stunts in : Für gute Action ist Julius immer zu haben. In „The Accountant“ von 2016 räumte Ben Affleck auf wie sonst nur Keanu Reeves in den „John Wick“- Film en. Nun kehrt er in „ The Accountant 2 “ zurück, wobei dieses Mal offenbar auch „Rain Man“ als Vorbild gedient hat: Film e müssen nicht immer ein großer Erfolg im Kino sein, um eine Fortsetzung zu erhalten.

Das zeigt sich etwa am Beispiel von „The Accountant“, das im Jahr 2016 ordentliche, aber nicht überragende 155,6 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielte, bei einem Budget von 44 Millionen Dollar. Doch anschließend wurde „The Accountant“ dann vor allem im Heimkino und als Video-On-Demand ein Hit – und so kommt neun Jahre später nun tatsächlich noch „The Accountant 2“, obwohl mit den mittlerweile zu Amazon gehörenden MGM Studios ein Streaminganbieter dahintersteckt. Gleichzeitig dürfte Amazon jedoch auch auf einen erneuten Heimkino-Hit hoffen, schließlich hat sich der hauseigene Streamingdienst Prime Video mit kerniger Action-Thriller-Kost (von „The Terminal List“ über „Alex Cross“ bis hin zu „Reacher“) eine Lücke auf dem umkämpften Markt gesichert. 24. April 2025 In „The Accountant 2“ schlüpft Ben Affleck erneut in die Rolle des autistischen Mathe-Genies und tödlichen Auftragskillers Christian Wolff, der für einige gefährliche Gangsterorganisationen nicht nur als Buchhalter (daher auch der Titel der Filmreihe) tätig ist, sondern für sie auch unliebsame Menschen ausschaltet. In der Fortsetzung hat sich Wolff aber offenbar in einem Wohnwagen zur Ruhe gesetzt, bis ihn eine geheimnisvolle Nachricht auf der Leiche eines alten Weggefährten (gespielt von ) aufstößt. Der erste Trailer zu „The Accountant 2“ scheint anzudeuten, dass es wieder knallharte Action und Nervenkitzel geben wird.





