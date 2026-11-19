Die True-Cre-Miniserie The Altruists zeigt den Fall Sam Bankman-Fried. Netflix startete die Serie am 19. November 2026 mit acht Episoden über die FTX-Kollaps.

Die True-Crime-Miniserie The Altruists hat am 19. November 2026 ihr Debüt bei Netflix gefeiert. Die Produktion folgt der komplexen Geschichte des FTX -Mitgründers Sam Bankman-Fried und seiner damaligen Freundin Caroline Ellison. Das narrativ angelegte Werk dokumentiert, wie ihr ambitioniertes Ziel, das globale Finanzsystem durch ein neues Krypto -Unternehmen zu revolutionieren, in einem historischen und gewaltigen Betrugsskandal endete.

Die komplette erste Staffel der Serie besteht aus achtepisoden, die allesamt am gleichen Startdatum zur Verfügung gestellt wurden. Jeder Teil der Serie trägt einen eigenen, charakteristischen Titel, der die jeweilige Phase der Entwicklung und die internen Dynamiken der Hauptdarsteller widerspiegelt. Die strukturelle Einheitlichkeit der Veröffentlichung unterstreicht den dramaturgischen Bogen der gesamten Miniserie.

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Titel und Struktur der ersten Staffel

Die erste Episode der Serie trägt den Titel Unangebrachte Beziehungen. Sie führte das Publikum direkt in das zentrale Geflecht der Handlung ein. Die zweite Folge wurde mit dem Namen 7 Versionen der Wahrheit betitelt. Der Titel deutet auf die subjektiven Perspektiven und die unterschiedlichen Darstellungen der Ereignisse hin, die später im Verlauf der Serie auseinandergesetzt werden.

Die dritte Episode des Programms wurde als Words With Friends benannt. Diese Beziehung spielt auf den Kontext der Kommunikation und möglicherweise auf die spielerische Natur der frühen Interaktionen an, bevor die ernsten Konsequenzen eintraten. Die vierte Folge trägt den Titel Die Guten, was einen starken Kontrast zur Realität des späteren Betrugs darstellt. Diese Episode setzt sich vermutlich mit der Selbstwahrnehmung der Protagonisten auseinander.

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Die fünfte Folge heißt Spieleabende. Der Titel verweist auf die soziale Komponente und die Freizeitaktivitäten, die oft im Hintergrund der geschäftlichen Aggressionen stattfanden. Die sechste Episode wurde mit Der Ente betitelt. Diese metaphorische Bezeichnung könnte sich auf Ablenkungen oder spezifische interne Vorfälle beziehen, die eine Schlüsselrolle in der Eskalation spielten.

Die Eskalation und der finale Akt

Die siebte Episode der Serie heißt Gefangenendilemma. Dieser Begriff ist ein klassisches Konzept aus der Spieltheorie, das die unweigerliche Zwickmühle beschreibt, in der sich die Akteure befanden, als ihre Entscheidungen die Stabilität des gesamten Unternehmens bedrohten. Die Folge beleuchtet die strategischen Fehler und die unmöglichen Auswahlmöglichkeiten.

Die achte und letzte Episode der ersten Staffel wurde mit dem Titel God Mode betitelt. Dieser Begriff beschreibt in Spielen einen unverwundbaren oder allmächtigen Zustand, der in der Realität des FTX-Skandals eine gefährliche Arroganz symbolisiert. Der Start der Serie am 19. November 2026 ermöglichte es einem breiten internationalen Publikum, diese detaillierte Aufarbeitung der jüngsten Finanzgeschichte zu verfolgen.