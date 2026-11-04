The Assassin Staffel 2 startet am 6. November 2026 mit Julie und Edward

Die zweite Staffel von The Assassin zeigt Julie und Edward im Kampf gegen Spaniens Unterwelt. Alle sechs Episoden starten am 6. November 2026.

Die Thriller-Serie The Assassin kehrt mit einer zweiten Staffel zurück, deren Erstaustrahlung auf den 6. November 2026 datiert ist. Im Mittelpunkt stehen die ehemalige Auftragskillerin Julie und ihr Sohn Edward, die ihre zerrüttete Beziehung reparieren müssen. Beide verbünden sich, um der korrupten und kriminellen Unterwelt Spanien s den Kampf anzusagen.

Der Ausgangspunkt der neuen Staffel ist damit klar umrissen: Zwei Figuren mit belasteter Vergangenheit müssen zusammenarbeiten. Die Handlung spielt vor dem Hintergrund organisierter Kriminalität in Spanien, wobei sich die Rollen von Mutter und Sohn im Verlauf der Geschichte verschieben.

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Die Handlung der zweiten Staffel The Assassin

Die zweite Staffel setzt bei einer Mutter-Sohn-Beziehung an, die durch die Vergangenheit der Hauptfigur Julie belastet ist. Julie war eine Auftragskillerin, Edward ist ihr Sohn.

Die Serie verbindet damit persönliche Konflikte mit einem Kampf gegen kriminelle Strukturen. Julie und Edward müssen nicht nur ihr Verhältnis zueinander klären, sondern sich auch gegen eine Unterwelt behaupten, die als korrupt beschrieben wird.

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Diese Doppelebene aus privatem Konflikt und äußerer Bedrohung bildet das erzählerische Gerüst der Fortsetzung. Die Ausgangslage erlaubt es, die Figuren sowohl in ihrer Familie als auch in ihrer Rolle als Gegenspieler der Unterwelt zu zeigen.

Sechs Episoden mit gleichem Starttermin

Die zweite Staffel von The Assassin umfasst sechs Episoden, die alle am 6. November 2026 erstmals ausgestrahlt werden. Die Episoden tragen bislang den Arbeitstitel TBA, konkrete Episodentitel sind also noch nicht bekannt.

Die Episoden eins bis sechs sind jeweils als Episode der 2. Staffel ausgewiesen. Gemeinsam ergeben sie den vollständigen Umfang der neuen Season, bei der sich die Handlung über alle sechs Teile hinweg entfaltet.

Da für sämtliche Folgen dasselbe Erstaustrahlungsdatum angegeben ist, lässt sich der Starttermin eindeutig festhalten. Weitere Termine zu einzelnen Folgen nennt der Ausgangstext nicht.

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Stephen King lobt eine Netflix-Miniserie

Der Schriftsteller Stephen King hat sich lobend über eine Netflix-Miniserie geäußert, die laut dem Ausgangstext über 84 Millionen Streams erzielte. King beschrieb die Wirkung der Serie mit den Worten, sie wirke wie kurze, schnelle Stiche mit einem sehr scharfen Messer.

Der Ausgangstext nennt die Miniserie nicht ausdrücklich im Zusammenhang mit The Assassin. Die Erwähnung steht lediglich im gleichen Beitrag und sollte deshalb nicht als Aussage über die Thriller-Serie gelesen werden.

Die Stream-Zahl von über 84 Millionen und das Lob des Autors machen deutlich, welche Aufmerksamkeit Netflix-Thriller derzeit erreichen können. Für die Zuschauer, die auf die zweite Staffel von The Assassin warten, bleibt der 6. November 2026 der verlässlichste Anhaltspunkt.