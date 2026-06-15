The Batman 2: Colin Farrell preist Skript und neue Details zur Besetzung

Colin Farrell zeigt sich begeistert vom Drehbuch der Fortsetzung "The Batman" und lobt Regisseur Matt Reeves. Neue Cast-Mitglieder sind bestätigt, während Gerüchte über die Besetzung der Dent-Familie und die Rückkehr des Jokers die Runde machen.

Nach dem überwältigenden Erfolg von " The Batman " im Jahr 2022, der mit 772 Millionen US-Dollar weltweit den höchsten Umsatz erzielte und von Kritikern gefeiert wurde, ist die Fortsetzung nun in der aktiven Entwicklung.

Colin Farrell, der im ersten Teil den Pinguin verkörperte, hat in einem Interview neue Details zum Drehbuch preisgegeben und äußerte sich begeistert über die Arbeit von Regisseur Matt Reeves. Farrell lobt das Skript als "großartig" und beschreibt es als düster, psychologisch tiefgründig, nuanciert und gefühlvoll, womit Reeves erneut ein "zeitgenössisches Genre-Meisterwerk" geschaffen habe. Interessanterweise wird Farrells Rolle als Oz Cobb, das Mafiaboss-Pendant zum Pinguin, in der Fortsetzung jedoch deutlich kleiner ausfallen; er wird nur in zwei Szenen zu sehen sein.

Als Vorteil sieht er, dass ihm das mehr Zeit lässt, den Film wie ein normales Publikum zu genießen. Währenddessen wurden neue Darsteller für den Cast um Robert Pattinson bestätigt, darunter Andy Serkis, Barry Keoghan, Jayme Lawson und Rupert Penry-Jones. Die Gerüchteküche brodelt insbesondere bezüglich der möglichen Besetzung der Dent-Familie: MCU-Star Sebastian Stan könnte Harvey Dent/Two-Face übernehmen, Scarlett Johansson möglicherweise seine Ehefrau Gilda Dent und Richard Dance seinen Vater Christopher Dent.

Sollten sich diese Gerüchte bewahrheiten, würde die Dent-Familie eine zentrale Rolle unter den Antagonisten spielen, was auch erklären würde, warum Colin Farrells Pinguin nur eine minimale Präsenz haben wird. Zudem gibt es Spekulationen über die Rückkehr von Barry Keoghan als Joker, nachdem seine Figur im ersten Teil kurz eingeführt wurde, jedoch steht auch hier noch keine offizielle Bestätigung aus.

Die Produktion verspricht, die düstere und atmosphärische Welt des ersten Films weiterzuentwickeln und die Handlung um Batman und die Kriminalität in Gotham City zu vertiefen





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