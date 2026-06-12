The Batman 2: Colin Farrell verrät Details zum Skript und neue Gerüchte zum Cast

Nachdem 'The Batman' 2022 der erfolgreichste Film des Jahres war, ist nun der zweite Teil in Arbeit. Colin Farrell, der im ersten Film den Superschurken Penguin mimte, hat erste Details zum Skript verraten. Fans fragen sich nun, was sie in der Fortsetzung erwarten kann. Im folgenden Video haben wir einige Gedanken und Überlegungen dazu zusammengefasst. Farrell wird in 'The Batman 2' nur in zwei Szenen zu sehen sein, was ihm die Möglichkeit gibt, den Rest des Films zu genießen. Andere Hollywood-Stars werden zum Cast rund um Robert Pattinson stoßen. Bisher bestätigt sind unter anderem Andy Serkis und Barry Keoghan. Es gibt Gerüchte, dass Sebastian Stan die Rolle von Harvey Dent/Two-Face übernehmen wird, während Scarlett Johansson Harveys Ehefrau Gilda Dent verkörpern soll. Wenn die Gerüchte wahr sind, könnte 'The Batman 2' die Dent-Familie in den Mittelpunkt der Schurken-Rolle stellen. Der Joker, der am Ende von 'The Batman' eingeführt wurde, könnte auch in der Fortsetzung zurückkehren. Offizielle Bestätigungen stehen aber noch aus.

Nach einigen Schwierigkeiten bei der Realisierung von 'The Batman' ist nun der zweite Teil in Arbeit. Colin Farrell , der im ersten Film den Superschurken Penguin mimte, hat nun erste Details zum Drehbuch verraten.

'The Batman' war 2022 der umsatzstärkste Film des Jahres und wurde von Kritikern weltweit gefeiert. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis ein weiterer Teil des Superhelden-Franchise angekündigt wurde. Farrell kehrt bei 'The Batman 2' zurück und ist begeistert vom Skript, das er von der ersten bis zur letzten Seite lesen durfte. Er lobt Regisseur Matt Reeves für sein 'zeitgenössisches Genre-Meisterwerk', das psychologisch tiefgründig und nuanciert, aber auch unglaublich gefühlvoll ist.

Fans fragen sich nun, was sie in der Fortsetzung erwarten kann. Im folgenden Video haben wir einige Gedanken und Überlegungen dazu zusammengefasst. Farrell wird in 'The Batman 2' nur in zwei Szenen zu sehen sein, was ihm die Möglichkeit gibt, den Rest des Films zu genießen. Andere Hollywood-Stars werden zum Cast rund um Robert Pattinson stoßen.

Bisher bestätigt sind unter anderem Andy Serkis und Barry Keoghan. Es gibt Gerüchte, dass Sebastian Stan die Rolle von Harvey Dent/Two-Face übernehmen wird, während Scarlett Johansson Harveys Ehefrau Gilda Dent verkörpern soll. Wenn die Gerüchte wahr sind, könnte 'The Batman 2' die Dent-Familie in den Mittelpunkt der Schurken-Rolle stellen. Der Joker, der am Ende von 'The Batman' eingeführt wurde, könnte auch in der Fortsetzung zurückkehren. Offizielle Bestätigungen stehen aber noch aus





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