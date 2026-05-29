Die europäische Fachmesse The Battery Show Europe wächst weiter und bietet Herstellern strategische Orientierungshilfen, technische Lösungen und Branchenkontakte, die sie benötigen, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen, ihre Produktion zu skalieren und im globalen Wettbewerb zu bestehen.

Die europäische Fachmesse The Battery Show Europe wächst weiter mit einem umfangreichen Weiterbildungsprogramm und innovativen Erlebnisformaten. Die Veranstaltung, die am 9. -11. Juni 2026 in der Messe Stuttgart stattfinden wird, ist die einzige Fachveranstaltung der Region für die Batteriefertigung sowie die Elektro- und Hybridfahrzeugtechnologie.

Das Programm befasst sich mit den drängendsten Herausforderungen der Branche, von der Einhaltung der EU-Batteriepass-Verordnung und der Zukunft der Elektromobilität bis hin zur Überwindung der Importabhängigkeit sowie Aspekten der Kreislaufwirtschaft. Der europäische Markt für Lithium-Ionen-Batterien wird bis 2035 ein Volumen von 130-150 Milliarden Euro erreichen und die Frist für die Einführung des Batteriepasses in der Europäischen Union im Februar 2027 näher rückt.

Die Veranstaltung 2026 bietet Herstellern strategische Orientierungshilfen, technische Lösungen und Branchenkontakte, die sie benötigen, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen, ihre Produktion zu skalieren und im globalen Wettbewerb zu bestehen. Der Batteriepass, der im Februar 2027 eingeführt werden soll, verpflichtet Hersteller zur Implementierung digitaler Trackingsysteme für Lebenszyklusdaten von Batterien, Nachhaltigkeitsmetriken und Transparenz in der Lieferkette. Im eigens eingerichteten Themenbereich 'Compliance & Regulations' werden Leitfäden zur Umsetzung und Fallstudien von Vorreitern präsentiert.

Gleichzeitig vernetzt die Veranstaltung Hersteller mit Anbietern von Compliance-Lösungen und Datenmanagement-Plattformen, um die Einhaltung der Fristen sicherzustellen. Die Konferenz 2026 thematisiert die zentralen Herausforderungen europäischer Batteriehersteller und vermittelt Unternehmen das nötige Wissen, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Mit führenden OEMs, Herstellern von Batteriezellen und -packs, Lieferanten von Materialien und Chemikalien, Unternehmen aus Maschinenbau und Produktion sowie weiteren Branchenakteuren deckt das Programm acht zentrale Themenfelder ab.

Zu den Höhepunkten des Programms gehören Strategisches Networking und Innovationen, ein Halftime Hub, Themen-Cafés im Ausstellungsbereich und Veranstaltungen unter der Leitung von Branchenführern





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The Battery Show Europe Batteriefertigung Elektro- Und Hybridfahrzeugtechnologie EU-Batteriepass-Verordnung Kreislaufwirtschaft Importabhängigkeit Lithium-Ionen-Batterien

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