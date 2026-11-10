The Beekeeper 2: Jason Statham unter Druck nach schwachen Kinostarts

The Beekeeper 2 mit Jason Statham soll nach schwachen Kinostarts wieder Publikum locken. Regie führt Timo Tjahjanto, Pom Klementieff ist dabei.

Jason Statham gilt als einer der letzten klassischen Actionhelden, die noch weltweit ins Kino kommen. Mit The Beekeeper 2 steht der Brite nun vor einer besonderen Herausforderung, denn seine jüngsten Filme haben die Erwartungen nicht erfüllt. Der Actionfilm soll die Serie um die Geheimorganisation der Beekeepers fortsetzen.

Der Hintergrund ist eine Reihe enttäuschender Kinoauftritte. Die beiden letzten Actionfilme mit Jason Statham, Shelter und Mutiny, kamen beim Publikum nicht gut an. Offenbar blieben selbst eingefleischte Fans den Kinosälen fern.

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Handlung von The Beekeeper 2 im Überblick

Adam Clay, gespielt von Jason Statham, hat die Geheimorganisation der Beekeepers aus gutem Grund verlassen. Doch nun muss er sich seiner ehemaligen Einheit erneut stellen, weil eine abtrünnige Fraktion gegen die Vereinigten Staaten vorgeht.

Die Gruppe hat die US-Präsidentin entführt. Nach den Schilderungen des Films ist allein Adam Clay in der Lage, die Lage zu entschärfen, und zwar mit allen Mitteln. Genau darin liegt der Kern des Konzepts: ein einzelner Ex-Agent gegen eine Verschwörung im Inneren des eigenen Apparats.

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Schwache Kinostarts und der Erfolg von The Beekeeper

Der letzte echte Kassenschlager mit Jason Statham war der Actionfilm The Beekeeper aus dem Jahr 2024. Er löste laut Bericht eine Welle an Produktionen aus, in denen Statham als Superagent, Superkiller oder Supersoldat in Tarnung auftritt.

Die jüngsten Vertreter dieser Welle blieben an den Kinokassen jedoch hinter den Erwartungen zurück. Vor diesem Hintergrund sehen Beobachter in The Beekeeper 2 eine Chance, die Serie wieder auf Erfolgskurs zu bringen, ohne dass dies im Text als gesichert dargestellt wird.

Regie und Besetzung von The Beekeeper 2

Regie führt Timo Tjahjanto, der in Deutschland geboren wurde und in seiner Heimat Indonesien die brutalen Actionfilme The Night Comes for Us und Codename 13 inszeniert hat. Nach Nobody 2 ist The Beekeeper 2 seine zweite Regiearbeit in Hollywood.

Neben Jason Statham ist Pom Klementieff zu sehen, die unter anderem in Mission: Impossible - The Final Reckoning und in Guardians of the Galaxy mitwirkte. In weiteren Rollen agieren Jeremy Irons, Adam Copeland, Jemma Redgrave, Yara Shahidi, Emmy Raver-Lampman und Sofia Jin.

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Tjahjanto hat laut seinen Aussagen betont, dass ihn Jason Statham im ersten Teil an den Marvel-Charakter Punisher erinnerte. Deshalb sei es seine Absicht gewesen, The Beekeeper 2 gewissermaßen als inoffiziellen Punisher-Film umzusetzen.

Deutscher Kinostart von The Beekeeper 2

Der deutsche Kinostart von The Beekeeper 2 ist im vorliegenden Text nicht genannt. Ein konkretes Datum für den Start in Deutschland lässt sich aus der Vorlage daher nicht ableiten.

Interessierte können sich bis zur Veröffentlichung am deutschen Trailer zu The Beekeeper 2 orientieren. Ob der Film an die Erfolge des Vorgängers anknüpfen kann, hängt davon ab, wie das Publikum auf die Kombination aus Statham, Klementieff und Tjahjanto reagiert.