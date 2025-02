The Biggest Loser 2025: Neue Staffel, Neue Herausforderungen

„The Biggest Loser“ kehrt 2025 mit einer neuen Staffel zurück. 14 Kandidaten werden auf ihrer Reise zu einem gesünderen Leben begleitet. Die Show wird auf der griechischen Insel Naxos gedreht und von Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin moderiert.

Die beliebte Abnehm-Show „ The Biggest Loser “ kehrt 2025 mit einer brandneuen Staffel auf die Bildschirme zurück. Nach einer Pause präsentiert sich die Show in einem aktualisierten Format, das den Kandidaten noch größere Herausforderungen bietet. Die 17. Staffel von „ The Biggest Loser “ wird 14 Kandidaten mit einem Gesamtgewicht von fast zwei Tonnen auf ihrem Weg zu einem gesünderen Leben begleiten.

Sie werden in intensiven Trainingsprogrammen und durch umfassende Lebensumstellungen ihr Ziel verfolgen - das höchste prozentuale Gewichtsdefizit zu erreichen.Die Show wird auf der griechischen Insel Naxos gedreht, die als ideale Kulisse für einen Neuanfang der Teilnehmenden dient. Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin stehen den Kandidaten als Trainer zur Seite. Beide bieten nicht nur sportliche Unterstützung, sondern begleiten sie auch mental auf ihrem Weg zu einem gesünderen Leben. Neben der sportlichen Herausforderung werden die Kandidaten auch durch mentale Herausforderungen und persönliche Entwicklungen gestärkt.„The Biggest Loser“ wird wöchentlich sonntags um 17:45 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt. Neue Episoden sind jeweils online bei [Name der Streaming-Plattform] verfügbar. Nach der Ausstrahlung am Sonntagabend gibt es dienstags um 2 Uhr in der Nacht eine Wiederholung auf [Name des Fernsehsenders]. Der Gewinner der Staffel erhält den Titel „The Biggest Loser 2025“ und ein Preisgeld von 50.000 Euro. Die Show existiert seit 2009 in Deutschland und hat bereits mehrere Gewinner hervorgebracht, die ihre Gewichtsverlust-Reise erfolgreich abgeschlossen haben.





