The Birthday Party - Ein konventioneller Home-Invasion-Thriller mit viel Potenzial

Ein geradliniger Home-Invasion-Thriller mit oft hanebüchenem Drehbuch, der in Nebensektionen des Festivals lief, ist nun erstmals als Film geworden. Die Autorin und Regisseurin Léa Mysius hat mit diesem Werk ihre Karrierefortschritte verkündet. Der Film basiert auf dem Bestseller "Histoires De La Nuit – Geschichten der Nacht" und erzählt von einer Familie, die von einem brutalen und mysteriösen Bruder und seinen Brüdern heimgesucht wird. Der Cast überzeugt, vor allem Benoît Magimel als lässig-sadistischer Antagonist. Leider bleibt der Film jedoch konventionell und hat wenig erzählerische Originalität. Als Genrefilm funktioniert er jedoch sehr gut, aber die absurde Handlungsmomente und die mangelnde Tiefe lassen den Zuschauer nach dem Abspann nicht allzu intensiv darüber nachdenken.

Ein geradliniger Home-Invasion-Thriller mit oft hanebüchenem Drehbuch, der in Nebensektionen des Festivals lief, ist nun erstmals als Film geworden. Die Autorin und Regisseurin Léa Mysius hat mit diesem Werk ihre Karrierefortschritte verkündet.

Der Film basiert auf dem Bestseller "Histoires De La Nuit – Geschichten der Nacht" und erzählt von einer Familie, die von einem brutalen und mysteriösen Bruder und seinen Brüdern heimgesucht wird. Der Cast überzeugt, vor allem Benoît Magimel als lässig-sadistischer Antagonist. Leider bleibt der Film jedoch konventionell und hat wenig erzählerische Originalität. Als Genrefilm funktioniert er jedoch sehr gut, aber die absurde Handlungsmomente und die mangelnde Tiefe lassen den Zuschauer nach dem Abspann nicht allzu intensiv darüber nachdenken





Filmstarts / 🏆 7. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Home-Invasion-Thriller Léa Mysius Benoît Magimel Absurde Handlungsmomente Kritik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die Biopic-Fortsetzung Michael 2 ist bereits in Arbeit und soll ein 'unglaublich unterhaltsamer Film' werdenMichael Jackson kehrt in einem zweiten Kinofilm zurück: Michael 2 soll die noch größeren Hits des Musikers auf die Leinwand bringen und dabei nicht nur eine klassisch chronologische Fortsetzung bleiben.

Read more »

Ein Film von monumentaler Dimension: Holt jetzt das erste Meisterwerk 2026 im Heimkino nach!Dieses über zwei Stunden lange, über ein Jahrhundert Handlungszeit umspannende Drama holte sich als erster 2026 in Deutschland gestarteter Film bei FILMSTARTS die volle Punktzahl. Ab sofort gibt es das prominent besetzte Ausnahmewerk im Heimkino.

Read more »

Power Ballad: Ein Film über Musik, Authentizität und die Suche nach dem eigenen WegDer Film 'Power Ballad' von John Carney erzählt die Geschichte von Rick Power, einem Iren, der sich in der Musikwelt gefangen fühlt. Rick ist ein ehemaliger Rockmusiker, der sich nach dem Erfolg seiner Band in den 2000er Jahren zurückgezogen hat. Er ist frustriert, dass seine Musik nicht mehr so erfolgreich ist wie früher. Als er auf einer Hochzeit die Bühne mit dem Popstar Danny Wilson teilen muss, findet er eine überraschende Verbindung zu diesem jungen Musiker. Die beiden beginnen, gemeinsam Musik zu machen und ihre eigenen Songs zu schreiben. Rick ist jedoch skeptisch, da er glaubt, dass Danny den Song 'A Song (Without You)' geschrieben hat, der von Rick selbst geschrieben wurde. Rick fühlt sich enttäuscht, als er feststellt, dass Danny den Song veröffentlicht hat und er selbst nicht mehr so erfolgreich ist wie früher. Der Film zeigt die Herausforderungen der Musikbranche und die Suche nach Authentizität in einer Welt, in der Musik oft nur als Content betrachtet wird.

Read more »

Warum ein 2-Stunden-Film auf DVD plötzlich nur noch 115 Minuten dauertManchmal stellen Film-Fans fest, dass ein Film in der DVD-Fassung kürzer ist als auf Blu-ray. Das liegt oft gar nicht daran, dass der Film...

Read more »