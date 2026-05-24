The Boys Finale: Fans Unhappy with Homelander's Fate

The Boys finale has left many fans disappointed with Homelander's fate. The controversial scene has sparked discussions on whether his death was enough to satisfy fans.

Die Zuschauer erfahren endlich, wie die Geschichte rund um Homelander und Butcher ausgeht. Mit dem Finale sind viele Fans aber nicht zufrieden. Besonders eine kontroverse Szene sorgt derzeit für allerlei Gesprächsstoff.

Showrunner Eric Kripke äußert sich zu dem wohl wichtigsten Entscheidung der Serie: dem Ende von Homelander. Achtung: Der nachfolgende Text enthält massive Spoiler zur letzten Folge von "The Boys". Im Finale kommt es zum Showdown zwischen den beiden Todfeinden Homelander und Butcher. Mit Hilfe von Kimiko gelingt es der Gruppe, dem bösen Superman seine Kräfte zu rauben.

Danach erleben die Zuschauer den wohl erbärmlichsten Moment in der ganzen Serie. Homelander, völlig hilflos ohne seine Kräfte, erniedrigt sich vor Butcher aufs Äußerste und wird von diesem kurz darauf mit einer Brechstange getötet. Diese Szene wird nicht nur kontrovers diskutiert, sondern wirft bei manchen Fans auch die Frage auf, ob der Tod von Homelander wirklich ausreicht. Wäre es für den einst mächtigsten Mann der Welt nicht eine größere Strafe gewesen, als normaler Mensch weiterzuleben?

Das Finale von "The Boys" wird im Netz durchwachsen aufgenommen. Auf sozialen Plattformen wie X hagelt es seit der Ausstrahlung bei Prime Video harsche Kritik. Manche Fans empfinden das Ende der Serie als zu düster. Auf IMDB hält die finale Folge mit dem Titel "Blut und Knochen" derzeit einen User-Score von 6,6 von 10 möglichen Sternen.

Was der zweitschlechteste Wert der gesamten Serie ist (Stand: 21. Mai 2026). Noch schlechter bewertet wurde nur die erste Folge der zweiten Staffel von "Maxon Hall"





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