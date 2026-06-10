'The Boys'-Finale: Showrunner Eric Kripke äußert sich zu den Kritiken

Das Finale von 'The Boys' hat bei vielen Fans für Enttäuschung gesorgt. Nun äußert sich der Showrunner zu den Kritiken. Der Macher der Serie, Eric Kripke, hat sich in einem Interview mit TVLine zu den negativen Reaktionen auf das Serienfinale geäußert. Er betont, dass soziale Netzwerke oft einen verzerrten Eindruck vermitteln und dass die überwältigende Mehrheit der Zuschauer die Serie offenbar gerne schaut. Kripke verrät, dass er die Reaktionen auf das Finale verfolgt hat, obwohl er weiß, dass er sich damit keinen Gefallen tut. Er sieht es als seine Aufgabe, eine emotionale Reaktion bei den Zuschauern hervorzurufen, nicht unbedingt vorzuschreiben, wie diese aussehen soll. Das Autorenteam hatte die Handlung der fünften Staffel bereits zu Beginn der Vorproduktion des Finales vollständig ausgearbeitet, einschließlich der Entscheidung darüber, welche Figuren überleben und welche sterben würden. Die größte Herausforderung beim Schreiben des Finales war es, jeder Figur einen coolen Moment zu geben, während sie auf dem Weg ins Oval Office sind. Die Kritikerwertungen lagen je nach Staffel zwischen 85 und 98 Prozent, während die Bewertung des Publikums deutlich schwächer ausfiel. Prime Video plant derzeit einen Start von 'Vought Rising', einem neuen Ableger rund um Soldier Boy und Stormfront, im Jahr 2027.

Das Finale von ' The Boys ' hat bei vielen Fans für Enttäuschung gesorgt. Nun äußert sich der Showrunner zu den Kritik en. Der Macher der Serie, Eric Kripke , hat sich in einem Interview mit TVLine zu den negativen Reaktionen auf das Serienfinale geäußert.

Er betont, dass soziale Netzwerke oft einen verzerrten Eindruck vermitteln und dass die überwältigende Mehrheit der Zuschauer die Serie offenbar gerne schaut. Kripke verrät, dass er die Reaktionen auf das Finale verfolgt hat, obwohl er weiß, dass er sich damit keinen Gefallen tut. Er sieht es als seine Aufgabe, eine emotionale Reaktion bei den Zuschauern hervorzurufen, nicht unbedingt vorzuschreiben, wie diese aussehen soll.

Das Autorenteam hatte die Handlung der fünften Staffel bereits zu Beginn der Vorproduktion des Finales vollständig ausgearbeitet, einschließlich der Entscheidung darüber, welche Figuren überleben und welche sterben würden. Die größte Herausforderung beim Schreiben des Finales war es, jeder Figur einen coolen Moment zu geben, während sie auf dem Weg ins Oval Office sind. Die Kritikerwertungen lagen je nach Staffel zwischen 85 und 98 Prozent, während die Bewertung des Publikums deutlich schwächer ausfiel.

Prime Video plant derzeit einen Start von 'Vought Rising', einem neuen Ableger rund um Soldier Boy und Stormfront, im Jahr 2027





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