The Bride! - A Radical Frankenstein Adaptation

The Bride! is a radical adaptation of Mary Shelley's Frankenstein, set in the 1930s Chicago instead of the 19th-century Europe. It explores themes of obsession, murder, and a cultural movement, while also honoring Mary Shelley's work. The film features Jessie Buckley, Christian Bale, and Maggie Gyllenhaal in memorable performances.

Der bekannteste Stoff dieses Jahr erneut auf die große Leinwand kam. Wer den Film im Kino verpasst hat, kann ihn ab sofort im Stream auf.

Und übrigens: Nein, anders als zuvor fälschlich berichtet, handelt es sich nicht um ein Horror-Musical. Dennoch singt und steppt Jake Gyllenhaal, Frankensteins Braut ist in der Filmgeschichte mehrfach aufgetreten, doch wirklich Raum für eine eigene Stimme bekam sie bislang kaum – schon gar nicht in "Frankensteins Braut" aus 1935, in dem sie ironischerweise nur in den letzten drei Minuten zu sehen ist.

"The Bride! " verleiht ihr nun endlich eine eigene Stimme – und sie hat viel zu sagen. "The Bride! " ist jedoch nur im weitesten Sinne als Adaption von Mary Shelleys Vorlage zu verstehen – vielmehr handelt es sich um eine Art "Was wäre wenn"-Fortsetzung.

Die Geschichte spielt nicht wie gewohnt im Europa des 19. Jahrhunderts, sondern im Chicago der 1930er-Jahre. Der einsame Frank sucht nach einem Jahrhundert des Alleinseins die geniale Wissenschaftlerin Dr. Euphronius in Chicago auf und bittet sie, eine Gefährtin für ihn zu erschaffen. Gemeinsam holen sie eine ermordete junge Frau zurück ins Leben.

"Die Braut" ist geboren. Doch was dann passiert, sprengt jede Erwartung: Mord. Obsession. Eine radikale, entfesselte Kulturbewegung.

Eine solche Frankenstein-Inszenierung hat es fürs Kino bislang noch nicht gegeben. Was "The Bride!

" so radikal von anderen Verfilmungen unterscheidet, wie der Film mit female rage umgeht und wer in "The Bride! " das wahre Monster ist, verrieten uns die Stars im Interview, das ihr oben im Video sehen könnt. Triggerwarnung: Die folgende Filmkritik erwähnt sexualisierte Gewalt. Als selbstbezeichneter Frankenstein-Nerd war meine Vorfreude auf "The Bride!

" riesig – schließlich steht hier endlich "die Braut" im Rampenlicht. Und wow, was für ein wilder, wilder Ritt. Auch wenn der Film nicht als direkte Adaption zu verstehen ist, steckt mitten im herrlichen Chaos eine spürbare Liebeserklärung an Mary Shelleys Schaffen. Trotz hoher Erwartungen hat mich der Film komplett überrascht: zum einen mit seiner "Bonnie und Clyde"-artigen Romanze, die ihn zu einem irrwitzigen Sci-Fi-Horror-Krimi-Mix macht, zum anderen – und noch mehr – mit der Metaebene, die er aufzieht.

Ohne zu viel vorwegzunehmen: Mary Shelley selbst spielt darin eine entscheidende Rolle. Ein riesiges Lob gilt Jessie Buckley, die hier in drei unterschiedlichen Rollen brilliert – jede mit eigener Körpersprache, eigenen Akzenten und einer ganz eigenen Wirkung. Ihre Performance hat mich regelrecht hypnotisiert, vor allem weil sie sich mit einer furchtlosen Intensität hineinstürzt. Christian Bale ergänzt diese Energie hervorragend und gemeinsam bilden sie ein unvergessliches Leinwand-Duo.

Ende nach 24 Jahren? Kulthorror-Fortsetzung floppt nach dem Kino auch auf Netflix"The Bride!

" ist vor allem eins: schonungslos konfrontierend. Ich war nicht darauf vorbereitet, wie präsent das Thema sexualisierte Gewalt sein würde. Maggie Gyllenhaal findet als Regisseurin jedoch die richtige Balance zwischen dem, was für die Wirkung gezeigt werden muss, und dem, was zu viel wäre. Die von "der Braut" ausgelöste Kulturbewegung erinnerte mich stellenweise an die Darstellung der Figur i





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