'The Bride! - Es lebe die Braut', 'Dust Bunny' und 'Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke': Neuerscheinungen auf DVD und Blu-ray

'The Bride! - Es lebe die Braut' ist ein Film, der sich mit dem Frankenstein-Mythos auseinandersetzt und von der Schauspielerin Maggie Gyllenhaal inszeniert wurde. Der Film spielt im Chicago der 1930er-Jahre und handelt von einem einsamen Mann namens Frank, der eine Gefährtin erschaffen möchte. Zusammen mit einer Forscherin namens Dr. Euphronius erweckt er eine tote junge Frau namens 'die Braut' zum Leben und entfesselt damit ungeahnte Kräfte. Der Film erinnert an Yorgos Lanthimos' preisgekrönten Film 'Poor Things' und verleiht der Frankenstein-Geschichte einen feministischen Dreh.

In dieser Woche gibt es drei interessante Neuerscheinungen auf DVD und Blu-ray: 'The Bride! - Es lebe die Braut', ' Dust Bunny ' und ' Ach , diese Lücke, diese entsetzliche Lücke'.

'The Bride! - Es lebe die Braut' ist ein Film, der sich mit dem Frankenstein-Mythos auseinandersetzt und von der Schauspielerin Maggie Gyllenhaal inszeniert wurde. Der Film spielt im Chicago der 1930er-Jahre und handelt von einem einsamen Mann namens Frank, der eine Gefährtin erschaffen möchte. Zusammen mit einer Forscherin namens Dr. Euphronius erweckt er eine tote junge Frau namens 'die Braut' zum Leben und entfesselt damit ungeahnte Kräfte.

Der Film erinnert an Yorgos Lanthimos' preisgekrönten Film 'Poor Things' und verleiht der Frankenstein-Geschichte einen feministischen Dreh





express24 / 🏆 16. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

The Bride! - Es Lebe Die Braut Dust Bunny Ach Diese Lücke Diese Entsetzliche Lücke Frankenstein-Mythos Maggie Gyllenhaal Chicago 1930Er-Jahre Feministisch

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Heute im TV: Der neuste Film von einem absoluten Skandalregisseur – 131 Minuten pure ProvokationAm heutigen Mittwochabend könnt ihr den Film eines echten Ausnahmeregisseurs im TV bewundern. Auch sein neustes Werk kommt nicht ohne Provokation aus.

Read more »

Damon Lindelof spricht über gescheiterten 'Star Wars'-FilmDamon Lindelof wollte nach der neuen Skywalker-Trilogie eigentlich weitermachen. Doch das 'Star Wars'-Franchise entließ ihn ohne Erklärung.

Read more »

Bei Amazon läuft ein absoluter Kultfilm der 80er Jahre – und die Reihe soll noch weitergehenMit diesem Kult-Film startete eine Film-Reihe, die in die Geschichte eingehen würde.

Read more »

Eine Braut für Frankensteins Monster: Das sind die DVD-Highlights der Woche'The Bride! – Es lebe die Braut', 'Dust Bunny' und 'Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke': Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Read more »