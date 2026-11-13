The Circle Staffel 8: Wechsel zu Hulu und Disney+ ab November 2026

The Circle startet im November 2026 in die achte Staffel und wechselt die Plattformen. Alle Episoden laufen exklusiv auf Hulu und Disney+. Hier ist der komplette Ausstrahlungsplan.

Die achte Staffel der Unterhaltungssendung The Circle startet offiziell im November 2026. Mit dieser neuen Produktionsrunde vollzieht die populäre Reality-Show einen signifikanten Plattformwechsel. Statt auf Netflix zu verbleiben, werden die Inhalte der neuen Saison künftig auf den Streamingdiensten Hulu und Disney+ verfügbar sein. Diese Entscheidung markiert einen neuen strategischen Schritt für die Produktion, die Fans nun auf anderen Kanälen erwartet.

Erstausstrahlung der ersten Episode am 17.11.2026

Die Premiere der achten Staffel findet am 17.11.2026 statt. Die erste Episode trägt den Arbeitstitel TBA und wird an diesem Datum erstmals ausgestrahlt. Damit beginnt die neue Runde der sozialen Interaktion und strategischen Täuschung, die das Format seit Jahren prägt. Zuschauer können die Einführung in die Welt der anonymen Profile bereits zu diesem frühen Datum verfolgen.

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Detaillierter Episodenplan bis zum Finale am 18.12.2026

Der Zeitplan für die Ausstrahlung der einzelnen Folgen ist sehr dicht gelegt und zieht sich über einen Monat hin. Die zweite Episode wird am 18.11.2026 folgen, gefolgt von der dritten Episode am 19.11.2026. Bereits eine Woche später, am 24.11.2026, erscheint die vierte Episode, gefolgt von der fünften Episode am 25.11.2026. Die sechste Episode wird dann am 26.11.2026 gesendet, wodurch am Ende des November drei Folgen in Folge gezeigt werden.

Im Dezember 2026 wird die Ausstrahlung mit drei Episoden am Stück fortgesetzt. Die siebte Episode wird am 01.12.2026 erstausgestrahlt, die achte Episode folgt am 02.12.2026 und die neunte Episode wird am 03.12.2026 gezeigt. Danach pausiert die Serie kurz, bevor die zehnte Episode am 08.12.2026 wieder auf den Bildschirmen erscheint. Die elfte Episode folgt am 09.12.2026 und die zwölfte Episode am 10.12.2026.

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Spannungsbogen im Dezember und das Finale der Staffel

Die letzten Episoden der achten Staffel steigern die Dramatik bis zum Abschluss. Die dreizehnte Episode wird am 15.12.2026 ausgestrahlt, die vierzehnte Episode am 16.12.2026 und die fünfzehnte Episode am 17.12.2026. Der ganze Wettbewerb gipfelt im Finale, das als sechzehnte Episode bezeichnet wird. Das große Finale findet am 18.12.2026 statt und wird die Sieger der achten Staffel enthüllen. Damit endet die achte Runde der Show am 18.12.2026.

Strategischer Plattformwechsel von Netflix zu Hulu und Disney+

Der Wechsel von Netflix zu Hulu und Disney+ ist eine wesentliche Veränderung für die Distribution der Serie. Zuvor war die Sendung fest an Netflix gebunden, was die Reichweite in bestimmten Märkten definierte. Die neue Partnerschaft mit Hulu und Disney+ eröffnet potenziell neue Zielgruppen. Für die Zuschauer bedeutet dies, dass ein aktives Abonnement bei einem dieser beiden Dienste für den Zugang zur achten Staffel erforderlich ist. Diese Verschiebung könnte auch die Produktionsstruktur oder die Vertriebsrechte langfristig beeinflussen.