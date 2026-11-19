Der neue Trailer zeigt Glen Powell in einer emotionalen Rolle als gefallener Country-Star in Judd Apatows Komödie The Comeback King, die 2027 in die Kinos kommt.

Der erste Trailer zum neuen Film The Comeback King präsentiert Schauspieler Glen Powell in einer bisher unbekannten, intensiv emotionalen Rolle. Anstatt auf die ikonischen coolen Sprüche und das starke Macho-Image aus früheren Produktionen zu setzen, steht diesmal ein gestürzter Superstar im absoluten Mittelpunkt der Handlung. Diese dramatische Wendung hebt das Projekt deutlich von den bekannten Actionhelden-Charakteren ab, für die Powell weltweit berühmt ist. Die Veröffentlichung dieses Teasers gibt Fans und Kritikern nun erstmals einen detaillierten Einblick in die komplexe Persönlichkeit seiner neuen Figur.

Plot Details und Handlung im Film

Glen Powell verkörpert den Country-Musiker Aubrey King, der mühelos riesige Stadien füllt und ein scheinbar makelloses Leben führt. Hinter der glänzenden Fassade zweifelt der Musiker jedoch zunehmend daran, ob seine Texte über Partynächte und flüchtige Liebesabenteuer noch authentisch zu ihm passen. Als er erfährt, dass seine Freundin Missy ihn betrügt, beendet er die Beziehung sofort. Das daraus resultierende Problem ist gewaltig, da Missy nicht einfach eine unbekannte Person ist, sondern der größte Popstar der Welt darstellt. Sie veröffentlicht daraufhin einen öffentlichen Trennungssong, der Aubrey als angeblich untreuen Ex-Freund darstellt und dessen Ruf innerhalb kürzester Zeit vollständig zerstört. Um dieser medialen Vernichtung zu entkommen, zieht sich Aubrey komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Er schreibt sich an einer Universität ein, wo er zwischen exzentrischen Kommilitonen und einer Professorin, die wenig von seinem Promi-Status hält, nach seiner wahren Identität sucht.

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Besetzung und kreatives Team

Neben der ungewöhnlich emotionalen Hauptrolle sorgt auch das namhafte Team hinter der Kamera für massive mediale Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit dem renommierten Regisseur Judd Apatow verfasste Glen Powell das Drehbuch zu diesem Projekt. Mit erfolgreichen Komödien wie Beim ersten Mal und Jungfrau (40), männlich, sucht… prägte Apatow das Genre über viele Jahre hinweg maßgeblich und gilt als einer der einflussreichsten Produzenten. Madelyn Cline übernimmt in dem Streifen die Rolle des weltberühmten Popstars Missy. Cristin Milioti, bekannt aus der Serie How I Met Your Mother, spielt die Professorin Sam, die mit Aubreys Ruhm wenig anfangen kann. Außerdem gehören Kumail Nanjiani und Tig Notaro fest zur Besetzung. Für eine zusätzliche authentische Country-Atmosphäre sorgen Gastauftritte von Jelly Roll, Brad Paisley und Miranda Lambert.

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Starttermin und Erwartungen an den Release

Der Film The Comeback King ist offiziell für den 4. Februar 2027 in den deutschen Kinos gestartet. Besonders der erste Trailer macht bereits deutlich, dass Powell hier nicht den unerschütterlichen Actionhelden spielt, den viele Zuschauer von ihm kennen. Stattdessen wirkt seine Figur sichtbar verunsichert und emotional angeschlagen, was genau das Element ist, das den Film interessant machen könnte. Kritiker sehen in dieser Darstellung eine wichtige Abkehr von seinen vorherigen Rollenmustern. Der Film wird zudem als emotionaler Streifen beworben, der sich perfekt für ein Valentinstags-Date eignet, was den romantischen Konflikt in der Handlung weiter unterstreicht.