The Crow: Tragischer Kultklassiker kommt zu Netflix

Der düstere Fantasy-Film 'The Crow' aus dem Jahr 1994 wird ab dem 14. Februar bei Netflix zum Streamen verfügbar. Der Film basiert auf dem Comic von James O'Barr und erzählt die Geschichte von Eric Draven, einem Gitarristen, der nach einem brutalen Überfall von einer Krähe als Racheengel zurückkehrt. Besonders tragisch ist der Todesfall von Hauptdarsteller Brandon Lee während der Dreharbeiten.

Die Fantasy - Comicverfilmung ' The Crow – Die Krähe' stammt aus dem Jahr 1994 und wurde von Regisseur Alex Proyas inszeniert. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Comic von James O'Barr. Bei den Saturn Awards wurde der Streifen gleich vier Mal nominiert, darunter in den Kategorien 'bester Regisseur' und 'bester Horrorfilm '. Auch die Effekte und die Kostüme erhielten viel Aufmerksamkeit. Die Musik von Graeme Revell wurde ebenfalls gelobt und gewann mehrere Preise, wie den MTV Movie Award.

Der Film wurde jedoch von einem tragischen Ereignis überschattet: Hauptdarsteller Brandon Lee starb während der Dreharbeiten. Schon bald kann 'The Crow' bei Netflix gestreamt werden. Die Geschichte handelt von einer alten Legende, in der die Seelen von Verstorbenen von einer Krähe in das Reich der Toten gebracht werden. Doch wenn etwas Grausames mit ihnen geschieht, kann die Krähe sie zurück ins Diesseits rufen. Genau so ergeht es dem Gitarristen Eric Draven (Brandon Lee) und seiner Verlobten Shelly Webster (Sofia Shinas). An Halloween werden sie in Detroit Opfer eines brutalen Überfalls. In der 'Devil's Night', einer Tradition mit blutigen Ausschreitungen, werden sie in ihrer Wohnung von einer Gang überrascht und sterben. Eric wird aus dem Fenster geworfen und Shelly stirbt nach schweren Verletzungen und Vergewaltigung im Krankenhaus. Eric kehrt schließlich als Racheengel zurück, unterstützt von einer Krähe. Brandon Lee, der Sohn von Kung-Fu-Legende Bruce Lee, starb am 31. März 1993 während des Drehs von 'The Crow' bei einem Unfall. Der Schauspieler wurde durch einen Schuss aus einer Requisitenwaffe getötet. Er war zu diesem Zeitpunkt erst 28 Jahre alt. Nach seinem tragischen Tod wurde die Produktionsfirma untersucht, doch der Bezirksstaatsanwalt lehnte es ab, Anklage zu erheben. Der Unfall wurde als tragischer Fehler eingestuft. Es war zunächst unklar, ob der Film überhaupt in die Kinos kommen würde. Letztendlich wurden die fehlenden Szenen mit einem Double nachgedreht oder mit Material von Brandon Lee ergänzt. Ab dem 14. Februar wird der düstere Film 'The Crow' ins Programm von Netflix aufgenommen. Somit kann der tragische Kultklassiker im Rahmen des Abos ab diesem Zeitpunkt dort gestreamt werden. Darüber hinaus wird er auch bei Amazon Prime Video zum Leihen (ab 4,99 Euro) und zum Kaufen (ab 11,99 Euro) angeboten





watson_de / 🏆 105. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

The Crow Netflix Brandon Lee Horrorfilm Fantasy Comicverfilmung Rache

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Streamingtipps der Woche: In der deutschen Netflix-Serie „Cassandra“ terrorisiert ein Haushaltsroboter eine FamilieWas läuft diese Woche neu bei den Streaminganbietern? Hier ist unsere Übersicht. Cassandra Hier finden Sie einen zum Thema passenden ...

Weiterlesen »

Nur noch wenige Tage: Kommt bald der größte Crash in der Geschichte der Börse?Robert Kiyosaki prognostiziert einen Marktcrash im Februar 2025 und rät zu Investitionen in Bitcoin, Silber und Gold.

Weiterlesen »

Chinas KI-Sensation DeepSeek: Der Aufsteiger, der die Welt der KI auf den Kopf stelltDeepSeek, ein junges KI-Startup aus China, hat mit seinem Open-Source-Modell die Welt der KI im Sturm erobert. Durch seine hohe Effizienz und vergleichbare Leistungsfähigkeit zu teureren Modellen wie OpenAI oder Google stellt es die etablierte KI-Landschaft infrage. Die App DeepSeek, die auf diesem Modell basiert, sorgt für Furore und stellt die Relevanz von Chip-Herstellern wie Nvidia in Frage.

Weiterlesen »

Ein Jahr nach der Missbrauchstudie: Die evangelische Kirche von Westfalen steht vor der Herausforderung der AufarbeitungDie evangelische Kirche von Westfalen hat ein Jahr nach der Veröffentlichung einer schockierenden Studie über sexuelle Gewalt durch Mitarbeiter die Herausforderung der Aufarbeitung vor sich. Während in Gemeinden und einzelnen Kirchenkreisen Bemühungen um eine offene Auseinandersetzung mit dem Thema zu erkennen sind, bleiben viele Blockaden, insbesondere in der Kirchenleitung bestehen. Trotz neuer Stellen, Ansprechpersonen und Arbeitskreisen ist die Kirche noch lange nicht am Ziel.

Weiterlesen »