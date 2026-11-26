Am 26. November 2026 zeigt VOX ab 20:15 Uhr Roland Emmerichs Eiszeit-Thriller The Day After Tomorrow. Hintergrund zu Besetzung, Erfolg und Streaming.

Am 26. November 2026 strahlt der Sender VOX ab 20:15 Uhr den Katastrophenfilm The Day After Tomorrow aus. Der Regisseur Roland Emmerich inszeniert darin eine globale Klimakatastrophe, die New York in einer gigantischen Eiszeit gefrieren lässt. Die Sendung endet mit Werbung um 22:50 Uhr, eine Wiederholung erfolgt am Freitag um 22:55 Uhr. Fans können den Titel zudem jederzeit auf Disney Plus streamen oder als Leih- und Kaufangebot bei Amazon abrufen.

Klimakatastrophe trifft New York im Film

Die Handlung beginnt auf einer Antarktis-Expedition, wo eine Eisscholle abbricht und zwei Kollegen des Forschers verschwinden lassen. Jack Hall, verkörpert von Dennis Quaid, analysiert die vorliegenden Daten und zieht daraus eine beunruhigende Schlussfolgerung über die klimatische Entwicklung. Er warnt davor, dass die globale Erwärmung paradoxerweise zu einer neuen Eiszeit führen könnte. An diesem Punkt ist es jedoch bereits zu spät, um die bevorstehende Naturgewalt aufzuhalten. Eine gigantische Welle rollt unaufhaltsam auf New York zu, wo sich Jacks Sohn Sam befindet. Das Drama spielt sich primär in dieser Metropole ab, während sich die extremen Wetterphänomene weltweit ausbreiten.

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Budget und Erfolg der Filmproduktion

Das Studio 20th Century Fox investierte 125 Millionen US-Dollar in die Produktion von The Day After Tomorrow. Diese Summe floss vollständig in die aufwendigen Spezialeffekte und die realistische Darstellung der Zerstörung. Am Ende des Tages spülte das Spektakel 553 Millionen US-Dollar in die Kinokassen. Damit bestätigte der Film seinen Status als finanzieller Erfolg und als Blockbuster-Klassiker aus den 2000er Jahren. Die visuelle Umsetzung der eisigen Kälte steht dabei im Kontrast zu den warmen menschlichen Interaktionen im Zentrum des Geschehens. Roland Emmerich versteht es, die Vorzüge des Genre durch überwältigende Bilder auszuzahlen.

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Emmerich und die Figuren im Zentrum

Regisseur Roland Emmerich liebt es, den blauen Planeten großen Bedrohungen auszusetzen, sei es durch Alien-Invasionen oder zerstörungswütige Riesenechsen. In diesem Werk nutzt er die perfekte Prämisse, um die Zerstörungskraft der Natur darzustellen. Der Film besteht den Test der Zeit jedoch vor allem durch seine Figuren. In nur wenigen seiner Filme gelingt es Emmerich so gut, die emotionale Reise der Protagonisten nachzuzeichnen. Die Trope der Familienzusammenführung im Angesicht des Weltuntergangs führt The Day After Tomorrow mehr als gekonnt aus. Die Geschichte konzentriert sich stark auf die Beziehung zwischen Vater Jack Hall und Sohn Sam, die durch die Katastrophe auf die Probe gestellt wird.

Verfügbarkeit und Streaming-Optionen

Wer den Film lieber streamen will, kann das jederzeit im Abo bei Disney Plus tun. Die Plattform bietet den Titel als festen Bestandteil des Angebots an. Weiterhin steht er bei Amazon und anderen Anbietern als Leih- und Kauftitel zur Verfügung. Die Fernsehausstrahlung auf VOX bietet somit eine weitere Option für das klassische Fernseherlebnis. Die Wiederholung am Freitag um 22:55 Uhr richtet sich an Zuschauer, die der Erstausstrahlung verpasst haben. Das Medienangebot ist somit über verschiedene Kanäle gut abgedeckt, um die historische Leistung des Films erneut zu erleben.