The Death Of Robin Hood: Eine gnadenlose Neuerzählung der Legende

Der Film The Death Of Robin Hood dekonstruiert die klassische Robin-Hood-Mythologie radikal: Statt eines Helden, der den Reinen nimmt, zeigt er einen mörderischen Einzelgänger, der von seiner eigenen blutigen Vergangenheit eingeholt wird. Mit Hugh Jackman in der Hauptrolle wird eine schonungslose Auseinandersetzung mit Gewalt, Schuld und der Möglichkeit von Erlösung geboten, die sowohl verstört als auch zum Nachdenken anregt.

In einer radikalen Neudeutung der Robin-Hood-Legende präsentiert der Film The Death Of Robin Hood einen völlig anderen Blick auf den bekannten Helden. Hier ist Robin Hood kein Wohltäter der Armen, sondern ein kalblütiger Killer, der über Jahrzehnte hinweg unzählige Menschen, darunter auch Frauen und Kinder, ermordet hat, ohne sich daran zu erinnern.

Die Geschichte beginnt mit einer brutalen Szene, in der er einem flüchtenden kleinen Jungen einen Pfeil in den Hinterkopf schießt, der dann durchs Auge wieder austritt. Dieser ewige Kreislauf des Mordens scheint kein Ende zu finden, bis seine eigenen Taten ihn einholen: Die Kinder und Enkel seiner Opfer sind nun erwachsen und suchen Rache.

Gleichzeitig wird sein ehemaliger Gefährte Little John, der sich unter dem Namen Edward ein bürgerliches Leben aufgebaut hatte, enttarnt, sodass dessen Frau und TochterMargaret in Gefahr geraten. Robin muss nun diejenigen töten, die ihn selbst töten wollen, und sieht sich mit der eigenen blutigen Vergangenheit konfrontiert. Hugh Jackman verkörpert diesen gebrochenen, gewalttätigen Robin, der in einer rauen, unwirtlichen Landschaft lebt und mit einem kleinen Dolch äußerst präzise und schnell tötet.

Der Film zeigt diese Gewalt oft in schonungsloser, aber nicht plump gore-lastiger Weise. Nach einem äußerst brutalen und verstörenden Auftakt verlagert sich die Handlung auf eine abgelegene Insel, wo Robin von einer Nonne namens Brigid gesundgepflegt wird, während er selbst mysteriös verwundet ist. Hier entwickelt sich ein intimes Drama, das die Frage nach Erlösung und der Möglichkeit, unermessliche Schuld abzutragen, stellt. Auch Brigid, gespielt von Jodie Comer, trägt ein dunkles Geheimnis mit sich herum.

Die kleine Margaret, die wie eine Doppelgängerin von Merida aussieht, bringt zusätzliche emotionale Spannung in die Geschichte. Die Dynamik zwischen dem alten, gewalttätigen Mann und dem Kind erinnert an klassische Kinogeschichten, etwa mit Clint Eastwood, wird aber hier durch die vorherige Enthüllung von Robins grausamen Taten an Kindern massiv erschwert. Hugh Jackman muss sein Charisma einsetzen, um trotz der monströsen Taten seines Charakters ambivalente Gefühle beim Publikum zu erzeugen.

The Death Of Robin Hood ist somit eine gnadenlose Abrechnung mit der volkstümlichen Legende, die mit einer überraschend brutalen und verstörenden Szene beginnt, dann aber in eine ruhigere, auf Erlösung abzielende zweiten Hälfte übergeht, die jedoch etwas an Kraft verliert





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