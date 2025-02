The Elder Scrolls 3: Morrowind für 3,74 Euro - Ein Schnäppchen, das ihr nicht verpassen solltet

The Elder Scrolls 3: Morrowind ist ein Klassiker der Rollenspiel-Welt und bietet Spieler*innen eine unvergleichliche Freiheit und Abenteuerlust. Für nur 3,74 Euro könnt ihr auf Steam dieses epische RPG ergattern – aber nur bis zum 17. Februar!

Allein die Melodie der Titelmusik lässt mein Herz weich werden: Dieses Open-World - Rollenspiel sollte jeder einmal gespielt haben, und für den geringen Preis lohnt sich der Kauf dreimal. Holt euch schnell The Elder Scrolls 3: Morrowind für 3,74 Euro. Die Zeit drängt: Nur noch bis zum 17. Februar könnt ihr dieses RPG - Schnäppchen ergattern. The Elder Scrolls 3: Morrowind ist zwar schon älter, gehört aber nach wie vor zu den besten Rollenspiel en aller Zeiten.

Es ist ohne Zweifel das Spiel, das meine Liebe zu RPGs vollständig entfacht hat. Auf Steam könnt ihr den RPG-Klassiker gerade für nur 3,74 Euro statt 14,99 Euro erwerben, also ein echtes Schnäppchen. Das Angebot gilt aber wie gesagt nur noch bis zum 17. Februar. Schaut euch den Original-Bethesda-Trailer für Morrowind an: The Elder Scrolls III: Morrowind Trailer Ein Spiel wie Morrowind gab es bis jetzt nie wieder. Allein die Musik lässt meine Augen brennen. Und nein, da spricht nicht nur Nostalgie aus mir. Ein Spiel wie Morrowind gab es nie wirklich wieder, denn selbst die folgenden The-Elder-Scrolls-Teile hatten keine derartig fantasievolle Welt – mit riesigen Pilzen, Insekten-Ungeheuern und dunklen Mysterien an jeder Ecke. Darum geht es in Morrowind: Als ehemaliger Gefangener werdet ihr auf die Insel Vvardenfell entlassen und könnt ab da an jeden Schritt eures neuen Lebens selbst bestimmen. Wie auch in anderen The-Elder-Scrolls-Spielen könnt ihr der Hauptgeschichte folgen, zahllose Quests abschließen, Fraktionen beitreten oder einfach in der Welt verschwinden: Vvardenfell ist eine gigantische Insel mit großen Städten, Pilzwäldern, wüstenartigen Steppen, Mooren, gefährlichen Höhlen und obskuren Geheimnissen. Im Gegensatz zu den Nachfolgern weitet sich eure Freiheit aber auch über das Gameplay aus: Ihr könnt eigene Zauber erstellen und so gut in einer Disziplin werden, dass ihr mehr oder weniger zum Superhelden mutiert. Ihr dürft Sklaven befreien oder halten, zum Vampir werden, Häuser besetzen und mehr. Mit allen DLCs in der Game of the Year Edition werdet ihr etwas mehr als 350 Stunden brauchen, um alles zu sehen. Gibt es dazu noch mehr zu sagen





