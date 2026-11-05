The Elder Scrolls 6: Entwicklungsaufwand, neuer Titel und Veröffentlichungsfenster

Einblick in die Produktion von The Elder Scrolls 6. Bethesda-Entwicklungschef Todd Howard bestätigt das neue Projekt Sentinel und ein Release-Fenster nach 2028 bei fortlaufender Priorisierung.

Das Rollenspiel The Elder Scrolls 6 steht seit der Ankündigung im Jahr 2018 im Fokus der Spielcommunity. Obwohl das Projekt lange als geheimnisvoll galt, zeichnen sich inzwischen klare Entwicklungslinien ab. Bethesda Game Studios behandelt die Fortsetzung als ihr aktuell bedeutendstes Vorhaben, wobei der Großteil der gesamten Entwicklerbelegschaft an dem Titel arbeitet. Die Veröffentlichung ist dabei nicht mehr im nahen Horizont angesiedelt.

Zeitplan und Entwicklungsdauer

Ein Release im Jahr 2026 oder kurz danach gilt unter Experten als ausgeschlossen. Todd Howard, der Geschäftsführer von Bethesda, erklärte im Juni 2026 gegenüber Entertainment Weekly, dass The Elder Scrolls 6 das größte Projekt des Unternehmens sei. Eine Veröffentlichung vor dem Jahr 2028 erscheint nach aktuellem Stand immer unwahrscheinlicher. Die Entwickler haben bewusst keine festen Termine genannt, was auch von Bloomberg-Journalist Jason Schreier bestätigt wird, der sich in einer Diskussion über die jüngsten Strukturmaßnahmen bei Microsoft äußerte.

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Neue Titelidentität und Setting

Fest steht nun der offizielle Titel des neuen Open-World-Abenteuers: Es trägt den Namen The Elder Scrolls VI: Sentinel. Die Spielwelt führt die Protagonisten in die Region Hammerfell, die durch weite Wüstenlandschaften charakterisiert ist. Diese Lokalisierung lässt sich aus den visuellen Hinweisen im Ankündigungstrailer ableiten. Dort sind Sandkörner zu sehen, unter denen eine der legendären Elder Scroll begraben liegt. Die Reise wird also in eine aride Zone führen, die für ihre einzigartige Kultur und Geografie bekannt ist.

Management-Besuche und Entwicklungsstand

Die Führungsebene von Microsoft hat das Interesse am Projekt deutlich bekräftigt. Ashley Sharma, CEO von Xbox, besuchte die Büros von Bethesda und teilte ihre Eindrücke eines Live-Playthroughs des Spiels. Sie beschrieb die schiere Größe und Pracht der Spielwelt als unglaublich und hob zudem die Qualität der erzählerischen Elemente hervor. Auch Matt Booty von Xbox gab an, das Spiel gemeinsam mit Todd Howard gesehen zu haben. Beide bestätigen, dass die Entwicklung solide voranschreitet, eine offizielle Präsentation jedoch erst näher am Release erfolgen wird.

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Strategische Ausrichtung und technische Basis

The Elder Scrolls 6 kehrt bewusst zum klassischen Bethesda-Spielstil zurück. Todd Howard charakterisierte Projekte wie Starfield oder Fallout 76 als kreative Abstecher. Für die Fortsetzung konzentriere sich das Studio auf die Erkundung einer Welt in der bewährten Art und Weise, wie es Fans von Skyrim oder The Elder Scrolls IV: Oblivion gewohnt sind. Technisch stützt sich die Entwicklung auf die überarbeitete Game-Engine Creation Engine 2. Howard erwähnte in einem Interview mit KindaFunny, dass er die Engine-Verbesserungen als persönliche Liebe bezeichnete.

Einfluss von Umstrukturierungen bei Microsoft

Trotz der jüngsten Entlassungen bei Xbox und mehreren Bethesda-Studios gibt es keine Anzeichen für eine Einstellung des Projekts. Die Mitarbeiter an The Elder Scrolls 6 gehören zur prioritären Arbeitsgruppe. Jill Braff, die Chefin von Bethesda, betonte in einer internen E-Mail, dass man sich künftig noch stärker auf die wichtigsten Marken konzentrieren wolle. Das große Volumen der angekündigten Spiele und die notwendige Fokussierung erfordern klare strategische Entscheidungen, ohne jedoch das langjährige Entwicklungsprojekt zu gefährden. Die Uncertainty bleibt somit auf Management-Ebene beschränkt, während die Produktion weiterläuft.