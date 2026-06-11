The Elder Scrolls 6: Xbox Chief Content Officer Matt Booty on the Missing Title and New Strategy

The Chief Content Officer of Xbox discusses the absence of The Elder Scrolls 6 from the Xbox Games Showcase and the new strategy of focusing on console exclusives.

Der Xbox Games Showcase mit seinen Ankündigungen zu Neuerungen und Spielen ist vorbei, doch ein wichtiger Titel für Fans hat erneut gefehlt: The Elder Scrolls 6 .

In einem anschließenden Interview äußerte sich der Xbox Chief Content Officer zum Zustand des Rollenspiels. Beim Xbox Games Showcase gab es Material zu den Titeln State of Decay 3 und Gears of War: E-Day zu sehen. Gleichzeitig kündigte die Xbox-Führung an, künftig wieder stärker auf Konsolenexklusivtitel zu setzen. Dies ist die Strategie der neuen Xbox-Chefin Asha Sharma, die im Februar ihre Arbeit aufgenommen hat.

Damit stellt ihre Herangehensweise eine Kehrtwende zu ihrem Vorgänger Phil Spencer dar, der die Plattformgrenzen gegenüber der Konkurrenz geöffnet hatte. sprach Chief Content Officer Matt Booty im Anschluss an den Showcase über die neue Strategie und erklärte, warum The Elder Scrolls 6 erneut bei der Präsentation gefehlt hat. Booty unterstützt Sharmas Kurs, betonte jedoch auch, dass große Multiplayer- und Live-Service-Spiele weiterhin plattformübergreifend erscheinen sollen.

Auf die Frage nach dem Fehlen von The Elder Scrolls 6 sowie den Erwartungen im Vorfeld und der anschließenden Enttäuschung sagte Booty: 'Ich würde sagen, eine der größten Herausforderungen in meinem Job ist es, den Spagat zu meistern, einerseits der Welt all die coolen Sachen zeigen zu wollen, an denen man arbeitet, und sie frühzeitig zu begeistern, andererseits aber auch den richtigen Moment abzuwarten.

' Wann dieser richtige Moment sein wird, konnte er nicht verraten. Für das Xbox-Team steht fest, dass das Spiel in bestmöglicher Form präsentiert werden soll. Booty gab jedoch an, dass er Bethesda und Todd Howard besucht und The Elder Scrolls 6 bereits angespielt habe. Die Entwicklung schreite gut voran, und das Spiel befinde sich in einem sehr guten Zustand.

Ein konkretes Datum für neue Informationen konnte Todd Howard bislang jedoch nicht nennen. In der Community wird deshalb scherzhaft über eine Special Edition oder sogar eine VR-Version des Trailers spekuliert - in Anspielung auf die zahlreichen Versionen von Skyrim. Eine mögliche Gelegenheit für neue Infos wäre das 25. Jubiläum von Xbox im Herbst.

Zudem feiert Blizzard sein 35-jähriges Bestehen und Bethesda wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. An Anlässen für große Ankündigungen mangelt es also nicht. Ob sich The Elder Scrolls 6 bis dahin jedoch in einem präsentationsreifen Zustand befindet, bleibt abzuwarten





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