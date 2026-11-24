Nach 12 Jahren bekommt das MMORPG The Elder Scrolls Online ein Feature, das in anderen Spielen längst Standard ist.

startet am 27. Januar 2027, kurz zuvor kommt am 19. Januar Update 52. Mit an Board ist ein Feature, das Tanks das Leben erleichtert.

Bislang mussten Tanks in The Elder Scrolls Online jeden einzelnen Gegner verspotten. Bei großen Gegnergruppen war das mühsam und führte oft dazu, dass einzelne Mobs ausbrachen und Gruppenmitglieder angriffen. Ab dem 19. Januar wird es eine neue Funktion geben.

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Mithilfe des Schriftlehre-Skripts „Taunt Focus“ können Fähigkeiten wie „Unstoppable“, „Smash“ und „Vault“ künftig bis zu sechs Gegner gleichzeitig verspotten. Dadurch ist der AoE-Taunt nicht mehr an spezielle Rüstungssets gebunden, sondern über normale Fähigkeiten nutzbar. Das macht Tank-Builds deutlich flexibler. Bislang hatten sich die Entwickler 12 Jahre lang gesträubt, so ein Feature einzubauen, bei dem Tanks mehr als einen Gegner gleichzeitig mit einem Taunt belegen können.

Was für The Elder Scrolls Online wie eine Revolution wirkt, ist in anderen MMORPGs längst gang und gäbe. Denn in vielen anderen Spielen können Tanks schon seit Langem Flächen-Spotts einsetzen: In Star Wars: The Old Republic besitzt jede Tankklasse neben einem Einzel-Spott einen festen AoE-Taunt, um Add-Wellen einzusammeln oder die Aggro der gesamten Gruppe hochzupushen. In Throne and Liberty gibt es „Provozierendes Gebrüll“, das alle Gegner im Umkreis direkt auf den Tank zieht und gleichzeitig Synergien für weitere Flächenangriffe auslöst.

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Auch in Lost Ark gibt es mit „Schrei des Hasses“ eine Verspottung aller Gegner im Umkreis. Er unterbricht sogar bestimmte Angriffe. Ein anderes MMORPG, in dem es wie bisher in TESO keine echten AoE-Taunts gibt, ist Final Fantasy XIV. Hier wirkt die Spottfähigkeit „Herausforderung“ immer nur auf ein einzelnes Ziel und wird fast ausschließlich für Tank-Swaps bei Bossen oder zum Einsammeln einzelner Ausreißer genutzt.

Die Tanks können trotzdem viele Gegner auf einmal sammeln. Jeder Tank besitzt nämlich eine umschaltbare Tankhaltung wie „Eiserner Wille“ oder „Verteidiger“, die die erzeugte Aggro massiv multipliziert. Es reichen meist ein bis zwei normale AoE-Angriffe, um eine beliebig große Gegnergruppe sofort und dauerhaft an sich zu binden. Für die Hauptreihe von The Elder Scrolls gab es letztens ein kleines Update.

Denn endlich wissen wir, wie der Titel mit vollem Namen heißen wird. In welchem neuen Gebiet demnach der sechste Teil der Hauptreihe spielt, lest ihr hier: