Der Sci-Fi-Film The End of Oak Street überzeugt mit Anne Hathaway und Ewan McGregor. Trotz modesten Kinospiels ist der Streifen ein kritischer Erfolg für Familien.

Der Film The End of Oak Street stellt ein bemerkenswertes Beispiel für zeitgemäße Dino-Unterhaltung dar, die sich nahezu an ein ganzes Publikum richtet. Mit den Hauptdarstellern Anne Hathaway und Ewan McGregor bietet dieser Sci-Fi-Streifen eine Atmosphäre, die sowohl Nostalgie als auch moderneres Actionkino vereint. Die Produktion fällt besonders auf, da sie sich klar von anderen Filmen in diesem Genre abhebt und gleichzeitig hohe Qualität verspricht.

Während Titel wie Primitive War oder Jurassic Rampage bei Fans oft qualitative Kompromisse erfordern, gelingt dies mit diesem neuen Werk anders. Das Sci-Fi-Abenteuer, das fast für die gesamte Familie konzipiert ist, musste an den Kinokassen jedoch Rückschläge hinnehmen. Bei Produktionskosten von rund 85 Millionen US-Dollar spielte der Film weltweit nur 121 Millionen US-Dollar ein, was ihn finanziell zum Flop macht.

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Platt-Familie reist in die Zeit zurück

In der Handlung befindet sich die Familie Platt, bestehend aus den von Ewan McGregor, Anne Hathaway, Christian Convery und Maisy Stella gespielten Charakteren, zunächst in ihrem vertrauten Umfeld. Die Geschichte spielt in der US-amerikanischen Kleinstadt Flowervale, wo alles noch normal erscheint. Im nächsten Moment jedoch findet sich die komplette Nachbarschaft urplötzlich in einer völlig unwirtlichen Umgebung wieder.

Was die Bewohner zunächst nicht wissen, ist, dass sie in der Zeit zurückversetzt wurden. Dieser Kernmechanismus treibt die Handlung voran und schafft eine Atmosphäre des Überlebenskampfes in einer von Dinosauriern dominierten Welt. Die Darstellung dieser Situation bildet das Herzstück des Films und unterscheidet ihn von einfacher Actionunterhaltung.

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Reaktionen der Kritiker und des Publikums

Die Kritiken für The End of Oak Street fallen mit 86 Prozent Zustimmung überaus positiv aus. Das Publikum vergibt hingegen mit 76 Prozent etwas gemischtere, aber dennoch gute Bewertungen. Diese Differenz zeigt, dass der Film unterschiedliche Erwartungen bei verschiedenen Zielgruppen weckt. Fans äußern dabei sehr diverse Meinungen über die Qualität des Werkes.

Einer der Rezensenten hebt hervor, dass der Film viel besser sei als erwartet und eine unerwartete Tiefe aufweise. Ein Stern wird abgezogen, da der Verlauf als zu vorhersehbar empfunden wird, der Twist am Ende wertet das Erlebnis jedoch wieder auf. Andere sehen den Einfluss von Regisseur Steven Spielberg in der Inszenierung. Wieder andere beschreiben das Erlebnis als hochaufregend, wobei die Darbietungen als solide B-Note bewertet werden.

Streaming-Verfügbarkeit und Genre-Vergleich

Nicht alle Zuschauer sind von dem Werk begeistert. Kritiker bemängeln, dass die Figuren unrealistisch handeln und nur dazu dienen, die Handlung voranzutreiben. Es gibt Logiklücken, die den Genießer frustrieren könnten. Dennoch wird der Film oft als echter Überraschungshit bezeichnet, der sich von der Konkurrenz abhebt. Wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte ihn weniger mit den bekannten Jurassic-Filmen vergleichen.

Stattdessen empfiehlt sich der Blick auf die Serie Im Land der Saurier aus den 70er-Jahren, da die Ähnlichkeiten in der Thematik und dem Setting deutlicher sind. Für Nutzer, die HBO Max nicht besitzen oder physische Medien bevorzugen, bleibt der Zugang zum Film erhalten. Der Streifen zeigt, dass auch Filme mit moderatem Budget und großer Besetzung ihre Nische finden können, auch wenn das weltweite Kinoeinspielresultat von 121 Millionen US-Dollar enttäuscht.