Der Sci-Fi-Thriller The End of Oak Street mit Anne Hathaway und Ewan McGregor fällt trotz mäßiger Kinozahlen bei Kritikern mit 86 Prozent hoch heraus. Details zu Handlung und Kritik.

Der Science-Fiction-Thriller The End of Oak Street hat das Kino publizistisch überstanden, auch wenn die finanziellen Erwartungen nicht voll erfüllt wurden. Der Film, der die Schauspieler Anne Hathaway und Ewan McGregor in den Hauptrollen vereint, stößt bei den internationalen Kritikern auf große Zustimmung, während die Einspielergebnisse im Vergleich zu den Produktionskosten enttäuschend ausfallen.

Die Familie Platt, dargestellt von Ewan McGregor, Anne Hathaway, Christian Convery und Maisy Stella, erlebt in Flowervale ein unverhofftes Schockerlebnis. Noch sind sie in ihrer vertrauten US-amerikanischen Kleinstadt, schon befinden sie sich mit der kompletten Nachbarschaft in einer unwirtlichen, prähistorischen Umgebung. Der entscheidende Punkt der Handlung ist die zeitliche Verschiebung: Die Charaktere wurden ohne Vorwarnung in die Vergangenheit zurückversetzt und müssen nun mit dieser Realität umgehen.

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Kritikerlob bei mäßigen Kinoeinnahmen

Das fachliche Echo auf den Film ist deutlich positiver als das finanzielle Ergebnis an den Kinokassen belegt. Mit einer Bewertung von 86 Prozent bei den Kritikern feiert das Werk hohe Anerkennung, während das Publikum noch gute 76 Prozent vergibt. Diese Diskrepanz zwischen professioneller Einschätzung und massenmarktrelevantem Publikumsinteresse ist bei dieser Produktion besonders augenfällig.

Die Produktionskosten für das Abenteuer lagen bei moderaten rund 85 Millionen US-Dollar. Dennoch spielte der Film weltweit nur 121 Millionen US-Dollar ein. Dieser Rückstand gegenüber der Investitionssumme führte dazu, dass das Projekt kommerziell als Durchfall gewertet wird. Dennoch bleibt der Film bei Plattformen wie HBO Max und im physischen Medienbereich gefragt.

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Gemischte Rezensionen und Vergleiche

Die Bewertungen der Filmfans fallen sehr unterschiedlich aus und zeigen die Bandbreite der Reaktionen auf das Szenario. Einige Zuschauer waren von der erwarteten Qualität überrascht und fanden eine tiefere Dimension im Film vor. Sie lobten den Twist am Ende, der die vorhersehbaren Elemente aufgewertet habe, und erkannten sogar Einflüsse von Steven Spielberg in der Inszenierung.

Auf der anderen Seite kritisierten andere Zuschauer die Logik der Figurenentscheidungen als unrealistisch. Sie sahen Logiklöcher und frustrierende Handlungsimpulse, die nur dazu dienten, die Story voranzutreiben. Für diese Gruppe war der Film ein typisches B-Niveau-Produkt, bei dem die Darstellung der Dinosaurier zwar als nett empfunden wurde, die Gesamtbewertung aber niedrig blieb.

Experten und Zuschauer empfehlen, den Titel weniger mit den großen Jurassic-Produktionen wie Jurassic Rampage oder Primitive War zu vergleichen. Stattdessen soll die 70er-Jahre-Serie Im Land der Saurier als besserer Referenzpunkt dienen. Dieser Vergleich hilft, die tatsächliche Qualität und das Genre des Films besser einzuordnen.

Für Zuschauer ohne HBO Max-Abonnement oder Liebhaber physischer Medien bleibt The End of Oak Street ein relevantes Angebot. Die Mischung aus Überlebenskampf und Science-Fiction-Abenteuer für die ganze Familie hat trotz der finanziellen Enttäuschung im Kino eine klare Nische besetzt. Die hohe Kritikerwertung von 86 Prozent unterstreicht, dass die handwerkliche Leistung der Schauspieler und des Teams überzeugt hat.